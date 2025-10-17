سعیدی: گفتگوی صادقانه با مردم عامل تقویت اعتماد عمومی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی سعیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته کمیجان اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد درگیری میان دو کشور همسایه، افغانستان و پاکستان بودیم که این اتفاق بار دیگر ضرورت بصیرت، دشمنشناسی و هوشیاری ملتهای منطقه را یادآور میشود.
وی افزود: کشورهای اسلامی باید بدانند که استکبار و دشمنان اسلام به دنبال ایجاد تفرقه، ناامنی و فتنه در منطقه هستند و نباید اجازه داد با بهانههای واهی، استکبار جهانی میان کشورهای مسلمان درگیری و اختلاف ایجاد کند.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح منابع کشور و هدفمندسازی یارانهها گفت: جلوگیری از رانت و فساد، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و حمایت از تولید ملی از جمله الزامات حل مشکلات اقتصادی کشور است.
حجت الاسلام سعیدی گفت: باید توجه داشت تکیه صرف بر درآمدهای نفتی نمیتواند کشور را به سمت رشد پایدار هدایت کند، بلکه باید با برنامهریزی دقیق و اصلاح ساختار اقتصادی، به سمت خودکفایی و عدالت اقتصادی حرکت کرد.
امام جمعه کمیجان افزود: روشنگری و گفتوگوی صریح با مردم یکی از مهمترین عوامل ایجاد اعتماد عمومی است و مسئولان باید در تصمیمات اجرایی و اقتصادی خود با شفافیت و اقناعسازی افکار عمومی گام بردارند.
وی با اشاره به حمایت دولت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: اکنون با توجه به تاکیدات جهاد کشاورزی در بهرهگیری از پنلهای خورشیدی، فرصت مناسبی برای کشاورزان فراهم شده تا ضمن صرفهجویی در مصرف انرژی، در رفع مشکل ناترازی برق کشور نیز سهیم باشند.
