رحیمی: کلید عبور از مشکلات حضور مردم در صحنه و صداقت مسئولان است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی درخطبه های عبادی و سیاسی نماز جمعه ساوه، با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری گفت: یکی از کلیدواژه‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر این است چنانچه ملت به صحنه بیاید، هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: در شرایط کنونی به یک برجام داخلی نیاز داریم چرا که ارائه برنامه جامع اقدام مشترک میان ملت و دولت برای حل مشکلات کشوراست.

امام جمعه ساوه افزود: نباید چشم به بیگانگان بدوزیم بلکه باید از سرمایه عظیم ملت ایران برای عبور از چالش‌ها بهره‌گیری کنیم.

حجت الاسلام رحیمی تأکید کرد: همان‌گونه که مردم ایران در دوران دفاع مقدس و جنگ اقتصادی در برابر دشمن ایستادند و پیروز شدند، اکنون نیز می‌توانند در این جنگ اقتصادی از کشور دفاع کنند مشروط بر آنکه مسئولان درد مردم را بشنوند و اعتماد عمومی را جلب کنند.

وی بیان کرد: رهبر انقلاب در بیانات خود لازمه بی‌اثر شدن توطئه‌های دشمن را صبر و تقوا دانسته و فرموده‌اند تقوا به معنای مراقبت از خود در برابر دشمن است که این مهم نیازمند هوشیاری، عقلانیت و پرهیز از سهل‌انگاری است.

امام جمعه ساوه ادامه داد: رهبر انقلاب همچنین همه آحاد ملت و مسئولان را به پرهیز از تنبلی، اشرافی‌گری، تکبر نسبت به مردم و تکیه بر جایگاه‌های موقت ریاستی توصیه کرده‌اند، اکنون زمان یقه‌گیری و تسویه‌حساب سیاسی نیست، بلکه فصل مجاهدت و تلاش برای حل مشکلات کشور است.

حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: یکی از راه‌های مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، میدان دادن به مدیران باانگیزه، متخصص و جهادی است، اگر دولت در برخی بخش‌ها دچار ضعف مدیریتی شده، باید هرچه سریع‌تر با ترمیم تیم اقتصادی خود، این مشکل را برطرف کند.

وی ادامه داد: اکنون کشور به مدیرانی نیاز دارد که حاضر باشند از تجملات و سفرهای غیرضروری صرف‌نظر کنند و با روحیه‌ای جهادی در خدمت مردم باشند.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: دشمنان موجودیت و هویت ملت ایران را هدف گرفته‌اند؛ بنابراین باید با وحدت، صبر، تقوا و مدیریت جهادی در برابر آنان ایستاد چرا که آینده از آنِ ملت مقاوم و مؤمن ایران اسلامی است.