خلبان شیرافکن همتی از پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان شیرافکن همتی، از خلبانان سرافراز و فرماندهان پیشکسوت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از سال‌ها خدمت صادقانه به میهن اسلامی، دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.

وی از خلبانان با سابقه و مؤمن نیروی هوایی بود که در دوران دفاع مقدس نقش برجسته‌ای در اجرای عملیات‌های هوایی علیه دشمن بعثی ایفا کرد و با پروازهای شجاعانه و دقیق خود، برگ‌های زرینی به دفتر افتخارآمیز نیروی هوایی ارتش افزود.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این افسر دلاور متعاقباً اعلام خواهد شد.

امیر سرتیپ خلبان شیرافکن همتی متولد دهه ۱۳۲۰ در تهران بود. او پس از گذراندن دوره‌های تخصصی خلبانی در داخل و خارج از کشور، در دهه ۱۳۵۰ به جمع خلبانان شکاری نیروی هوایی پیوست. در دوران دفاع مقدس، به‌عنوان خلبان جنگنده فانتوم (F-4) مأموریت‌های متعددی را در جبهه‌های غرب و جنوب کشور با موفقیت به انجام رساند. پس از جنگ نیز در مسئولیت‌های مختلف آموزشی و فرماندهی خدمت کرد و نسل جدیدی از خلبانان نیروی هوایی را تربیت کرد.