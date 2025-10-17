  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

صالحی: ثبت جهانی ۳ روستا بیانیه فرهنگی ایران به جهان است

صالحی: ثبت جهانی ۳ روستا بیانیه فرهنگی ایران به جهان است

بندرعباس- وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به‌مناسبت ثبت جهانی سه روستای سهیلی قشم، کندلوس مازندران و شفیع‌آباد کرمان نوشت: ثبت جهانی ۳ روستا بیانیه فرهنگی ایران به جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحی امیری در پیامی به‌مناسبت ثبت جهانی سه روستای سهیلی قشم، کندلوس مازندران و شفیع‌آباد کرمان در فهرست سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) این رویداد را نقطه عطفی در تاریخ گردشگری روستایی ایران دانست و آن را بیانیه فرهنگی ملت ایران به جهان نامید.

سیدرضا صالحی‌امیری در این پیام با بیان اینکه جهان امروز در جست‌وجوی معنا، پایداری و بازگشت به ریشه‌های فرهنگی خویش است، افزود: روستاها به‌عنوان سرچشمه‌های اصالت، تعادل و زیست خردمندانه، بار دیگر در کانون توجه سیاست‌گذاران جهانی قرار گرفته‌اند و ثبت سه روستای ایرانی، جایگاه کشور را در میان معدود کشورهای دارای سه اثر ثبت‌شده در یک سال تثبیت کرده است.

وی تأکید کرد: این موفقیت، نمادی از توانمندی جوامع محلی، بالندگی اندیشه ملی و تحقق توسعه‌ای است که بر محور فرهنگ، هویت و زیست‌بوم شکل گرفته است. بر پایه ارزیابی بیش از ۵۰ شاخص فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی، هر سه روستای منتخب ایران تصویری زنده از تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های بومی کشور ارائه کرده‌اند.

صالحی امیری با اشاره به ویژگی‌های این سه روستا، توضیح داد: کندلوس مازندران با پیوند دانش بومی و صنعت دارویی، نمونه‌ای از اقتصاد خلاق روستایی است، شفیع‌آباد کرمان با نقش‌آفرینی زنان در بوم‌گردی و احیای میراث‌آبی، الگویی از توانمندسازی اجتماعی محسوب می‌شود و سهیلی قشم با تبدیل صیادان به حافظان محیط‌زیست، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری انسان ایرانی در قبال طبیعت را به نمایش گذاشته است.

وزیر میراث فرهنگی افزود: این وزارتخانه در حال تدوین نقشه ملی ثبت جهانی روستاهای ایران، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و آموزش جوامع محلی است تا مسیر حضور پررنگ‌تر ایران در نظام جهانی گردشگری هموار شود.

صالحی عنوان کرد: ثبت جهانی سه روستای ایرانی، بیانیه فرهنگی ایران به جهان است، پیامی روشن که توسعه حقیقی از دل فرهنگ می‌جوشد، نه از بیرون تحمیل می‌شود.

وی افزود: ایران با بیش از ۶۰۰ روستا، گنجینه‌ای زنده از تمدن بشری است که می‌تواند به الگویی پایدار در گردشگری جهانی بدل شود.

کد خبر 6625222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها