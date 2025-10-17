صالحی: ثبت جهانی ۳ روستا بیانیه فرهنگی ایران به جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحی امیری در پیامی به‌مناسبت ثبت جهانی سه روستای سهیلی قشم، کندلوس مازندران و شفیع‌آباد کرمان در فهرست سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) این رویداد را نقطه عطفی در تاریخ گردشگری روستایی ایران دانست و آن را بیانیه فرهنگی ملت ایران به جهان نامید.

سیدرضا صالحی‌امیری در این پیام با بیان اینکه جهان امروز در جست‌وجوی معنا، پایداری و بازگشت به ریشه‌های فرهنگی خویش است، افزود: روستاها به‌عنوان سرچشمه‌های اصالت، تعادل و زیست خردمندانه، بار دیگر در کانون توجه سیاست‌گذاران جهانی قرار گرفته‌اند و ثبت سه روستای ایرانی، جایگاه کشور را در میان معدود کشورهای دارای سه اثر ثبت‌شده در یک سال تثبیت کرده است.

وی تأکید کرد: این موفقیت، نمادی از توانمندی جوامع محلی، بالندگی اندیشه ملی و تحقق توسعه‌ای است که بر محور فرهنگ، هویت و زیست‌بوم شکل گرفته است. بر پایه ارزیابی بیش از ۵۰ شاخص فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی، هر سه روستای منتخب ایران تصویری زنده از تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های بومی کشور ارائه کرده‌اند.

صالحی امیری با اشاره به ویژگی‌های این سه روستا، توضیح داد: کندلوس مازندران با پیوند دانش بومی و صنعت دارویی، نمونه‌ای از اقتصاد خلاق روستایی است، شفیع‌آباد کرمان با نقش‌آفرینی زنان در بوم‌گردی و احیای میراث‌آبی، الگویی از توانمندسازی اجتماعی محسوب می‌شود و سهیلی قشم با تبدیل صیادان به حافظان محیط‌زیست، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری انسان ایرانی در قبال طبیعت را به نمایش گذاشته است.

وزیر میراث فرهنگی افزود: این وزارتخانه در حال تدوین نقشه ملی ثبت جهانی روستاهای ایران، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و آموزش جوامع محلی است تا مسیر حضور پررنگ‌تر ایران در نظام جهانی گردشگری هموار شود.

صالحی عنوان کرد: ثبت جهانی سه روستای ایرانی، بیانیه فرهنگی ایران به جهان است، پیامی روشن که توسعه حقیقی از دل فرهنگ می‌جوشد، نه از بیرون تحمیل می‌شود.

وی افزود: ایران با بیش از ۶۰۰ روستا، گنجینه‌ای زنده از تمدن بشری است که می‌تواند به الگویی پایدار در گردشگری جهانی بدل شود.