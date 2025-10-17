پیروزی یک نیمه ای استقلال با درخشش وینگر آلبانیایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و مس رفسنجان در هفته هفتم لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۵ مهر و از ساعت ۱۸ با قضاوت کوپال ناظمی و در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان ساپینتو به پایان رسید.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح (۳۸- عارف آقاسی)، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب مس رفسنجان:

نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، سید مجید نصیری، احمدرضا زنده روح، دانیال جهانبخش، کردیک (کارت زرد)، مهدی شریفی، ماتئوس کاستا، سامان نریمان جهان، امیر حسین جولانی و آرمان رمضانی

بازیکنان مس بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه یک، سید مجید نصیری در بیرون محوطه جریمه استقلال صاحب موقعیت شد و ضربه او به شکل خطرناکی از بالای دروازه فرعباسی به بیرون رفت.

پس از این موقعیت استقلالی‌ها توپ را در اختیار گرفتند و در دقیقه ۸ روی سماجت رزاقی نیا توپ در بیرون محوطه جریمه به سحرخیزان رسید و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف کمی به بیرون رفت.

روی غفلت بازیکنان استقلال، مسی‌ها در دقیقه ۱۰ و روی حرکت ماتئوس کاستا صاحب موقعیت شدند که ضربه اول او توسط مدافعان استقلال دفع شد و ضربه دوم او دقت کافی را نداشت و توپ از بالای دروازه فرعباسی راهی اوت شد.

گل اول استقلال توسط یاسر آسانی

در دقیقه ۱۱ و روی حرکت مهران احمدی او توپ را به یاسر آسانی در سمت راست پاس داد و این بازیکن با نفوذ به محوطه جریمه مس و از زاویه‌ای بسته به صورت زمینی اقدام به شوت زنی کرد و موفق شد دروازه نیما میرزازاد را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود شاگردان ساپینتو شود.

پس از گلزنی استقلال بازیکنان این تیم دو موقعیت توسط یاسر آسانی و منیر الحدادی به دست آوردند که هیچکدام از آنها تبدیل به گل نشد.

میرزازاد مانع گلزنی حردانی شد

در دقیقه ۳۲ برای استقلال ضربه آزاد شکل گرفت که منیر الحدادی پشت توپ ایستاد اما ضربه او به دیوار دفاعی برخورد کرد و در برگشت به صالح حردانی رسید که شوت محکم و سر ضرب این بازیکن را نیما میرزازاد با واکنش خود راهی کرنر کرد.

فرصت سوزی مهاجم جوان استقلال

سعید سحرخیزان در دقیقه ۳۸ و روی حرکت انفرادی خود با نیما میرزازاد تک به تک شد اما در ضربه پایانی دقت کافی را نداشت و توپ او به بیرون رفت.