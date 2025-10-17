  1. ورزش
تشویق فرعباسی به خاطر کلین شیت و تشکر ساپینتو از استقلالی‌ها

هواداران تیم فوتبال استقلال در پایان بازی با مس رفسنجان از دروازه بان تیم خود تشکر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۵ مهر رو در روی مس رفسنجان قرار گرفت که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود آبی‌ها خاتمه یافت و شاگردان ساپینتو موقتاً به رده دوم جدول صعود کردند.

پس از سوت پایان، ریکاردو ساپینتو به سمت بازیکنان استقلال رفت و از همه آنان تشکر کرد. همچنین رامین رضائیان که روی نیمکت حضور داشت به همه هم تیمی‌های خود خسته نباشید گفت.

بازیکنان مس هم به سمت اندک تماشاگران خود در ورزشگاه رفتند و از آنها تشکر کردند.

هواداران استقلال منیر الحدادی و حبیب فرعباسی را به دلیل ثبت کلین شیت تشویق کردند.

بیژن طاهری مدیر تیم استقلال هم از بازیکنان درخواست کرد که به سمت هواداران بروند و از آنها تشکر کنند.

