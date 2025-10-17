به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و مس رفسنجان در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۲۵ مهر و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهرقدس رو در روی هم قرار می‌گیرند.

* هوادارانی که در ورزشگاه حضور یافته اند سید حسین حسینی دروازه بان سابق تیم فوتبال استقلال را تشویق کردند و خواستار بازگشت او به این تیم شدند. آنها از عملکرد آنتونیو آدان و حبیب فرعباسی دو دروازه بان فعلی تیم خود گلایه مند بودند.

* به محض ورود اتوبوس حامل اعضای تیم استقلال به ورزشگاه برخی از هواداران از ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی تیم خود درخواست کردند که به قول خود که گفته بود استقلال را قهرمان لیگ برتر خواهد کرد، عمل کند.

* هواداران استقلال همچنین رامین رضائیان، منیر الحدادی و یاسر آسانی را تشویق می‌کردند اما از عملکرد موسی جنپو رضایت نداشتند.

* بازیکنان استقلال از کیفیت چمن ورزشگاه رضایت داشتند.

* در فاصله بیش از یک ساعت مانده به آغاز بازی هواداران استقبال خوبی از این بازی نداشته اند.

* همچنین برخی از هواداران استقلال معتقد بودند که تیم ملی با شرایط کنونی در جام جهانی ۲۰۲۶ نمی‌تواند نمایش خوبی از خود نشان دهد.