ترکیب احتمالی استقلال مقابل مس رفسنجان با تغییرات جزئی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر، امروز (جمعه ۲۵ مهر) از ساعت ۱۸ به مصاف مس رفسنجان می‌رود.

ابوالفضل جلالی به دلیل سرماخوردگی و روزبه چشمی به علت مصدومیت در این دیدار غایب هستند، اما سایر بازیکنان آبی‌پوش آماده همراهی تیم خود خواهند بود.

با توجه به عملکرد قابل قبول حبیب فرعباسی در دیدارهای اخیر، این دروازه‌بان در بازی امروز نیز در ترکیب اصلی استقلال حضور خواهد داشت. در خط دفاعی نیز رستم آشورماتوف که پس از بهبودی از مصدومیت به ترکیب اصلی بازگشته، در کنار سامان فلاح زوج میانی آبی‌پوشان را تشکیل می‌دهد.

در سمت راست خط دفاع، با توجه به مصدومیت صالح حردانی در دیدار با چادرملو، این بازیکن بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد و رامین رضائیان از ابتدا در ترکیب اصلی حضور می‌یابد. در غیاب ابوالفضل جلالی نیز حسین گودرزی در سمت چپ خط دفاعی به میدان خواهد رفت.

در میانه میدان، با نبود روزبه چشمی، بازیکن جوان استقلال امیرمحمد رزاقی‌نیا در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت. همچنین به دلیل دیر اضافه شدن دیدیه اندونگ، هافبک گابنی و ملی‌پوش استقلال به تمرینات، مهران احمدی جای او را در ترکیب اصلی پر خواهد کرد.

در خط حمله و بخش تهاجمی تیم، منیر الحدادی که در دو دیدار گذشته نمایش درخشانی داشت و در بازی مقابل چادرملو نیز موفق به گلزنی شد، در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت. در جناح راست، با توجه به خستگی یاسر آسانی وینگر آلبانیایی استقلال، احتمال حضور محمدحسین اسلامی از ابتدا زیاد است و علیرضا کوشکی نیز در سمت چپ خط تهاجمی بازی خواهد کرد.

در خط حمله، ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال، به احتمال زیاد به سعید سحرخیزان اعتماد خواهد کرد تا از ابتدا به‌عنوان مهاجم نوک به میدان برود. داکنز نازون و محمدرضا آزادی نیز از روی نیمکت بازی را دنبال خواهند کرد.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل مس رفسنجان به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، رامین رضائیان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، محمدحسین اسلامی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.