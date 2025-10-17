  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

سقوط مینی بوس به دره در گلبهار یک فوتی و ۱۹ مصدوم برجا گذاشت

مشهد- مدیر روابط‌عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: سقوط مینی بوس به دره در شهرستان گلبهار یک فوتی و ۱۹ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: عصر جمعه سقوط مینی بوس به دره در شهرستان گلبهار یک فوتی و ۱۹ مصدوم برجا گذاشت.

مدیر روابط‌عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: این حادثه سقوط و واژگونی حدود ساعت ۱۶ امروز در محدوده روستای فریزی گلبهار روی داد و پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در اثر این حادثه یک نفر فوت کرد و ۱۹ نفر مصدوم این حادثه نیز به مراکز درمانی در چناران و بیمارستان‌های طالقانی و ولایت اعزام شدند.

علیشاهی گفت: امداد رسانی در این حادثه با کمک هلال احمر و نیروی انتظامی صورت گرفته است.

