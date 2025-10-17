به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا کورسی اظهار کرد: در تصادف ۲ دستگاه خودروی پراید که یکی از آنها از مسیر سرخس به مشهد حامل سوخت گازوئیل قاچاق بود با پرایدی دیگر حریق ایجاد شد و چهار نفر جان خود را از دست دادند.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: علت تصادف انحراف به چپ خودروی حامل گازوئیل قاچاق بوده است که علاوه بر فوت ۲ سرنشین سوخت بر، مرگ ۲ سرنشین و مصدوم شدن یک سرنشین دیگر پراید غیرمقصر را که از مشهد به سرخس در حرکت بود رقم زد.

وی ادامه داد: هم اکنون ترافیک در ورودی و خروجی‌های مشهد پرحجم اما روان است، همچنین ترافیک روز جمعه در جاده مشهد-بهشت رضا (ع) نیمه سنگین است.

کورسی، ترافیک در مبادی ورودی و خروجی استان را نیز عادی و روان توصیف کرد.