محمدزاده:واژگونی پراید در محور نیشابور به سبزوار منجر به فوت یک نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر محمدزاده اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در محور نیشابور به سبزوار بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار افزود: با حضور مأموران در محل و بررسیهای اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی پراید با دو سرنشین به دلایل نامعلومی واژگون که در این حادثه سرنشین آن به شدت مصدوم و به مراکز درمانی منتقل که متأسفانه به علت شدت جراحات وارد جان خود را از دست میدهد.
وی با اشاره به اینکه علت تصادف از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است، بیان کرد: بررسیهای پلیسی انجام شده نشان میدهد که عدم رعایت سرعت مطمئنه و تخطی از سرعت مجاز زمینه ساز وقوع بسیاری از تصادفات مرگبار در جادهها بوده که متأسفانه در این حوادث تعدادی از هموطنان عزیز جان باخته یا دچار مصدومیتهای شدید شدهاند.
نظر شما