صالح:راننده پراید پس از برخورد با دو عابر سالمند در مشهد فرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسین صالح اظهار کرد: صبح جمعه در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر تصادف شدید دو عابر پیاده در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۷، ۳۵ و ۳۶ به محل حادثه اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: یکی از مصدومان زیر خودروی کوییک گیر کرده و حدود ۱۰۰ متر کشیده شده بود. آتش نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی و در عملیاتی دشوار و فوری، مردی را که محبوس شده بود از زیر خودرو خارج کردند.

وی در ادامه به انتقال مصدومان اشاره کرد و گفت: خانم مصدوم نیز بلافاصله توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد، اما مصدوم دوم که از زیر خودرو خارج شد، وضعیت بحرانی‌تری داشت و پس از انجام اقدامات اولیه نجات، تحویل کادر درمان شد.