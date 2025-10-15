علیشاهی: سوانح رانندگی در خراسان رضوی منجر به مصدومیت ۲۴ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: سه حادثه تصادف خودرو که در شبانه روز گذشته به طور جداگانه در جاده‌های مشهد و تربت حیدریه رخ داد، منجر به مصدومیت ۲۴ نفر شد.

رئیس حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه نخست تصادف یک دستگاه خودروی پراید و تریلی بوده که حوالی ساعت ۱۳ ظهر دیروز در جاده مشهد به فریمان ابتدای فرهادگرد رخ داده که ۶ مصدوم برجای گذاشت و تمامی مصدومان توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان فریمان منتقل شدند.

وی ادامه داد: حادثه دیگر تصادف یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه نیسان بوده که ساعت ۱۵ و ۱۷ دقیقه عصر دیروز در مشهد بزرگراه بسیج رخ داده که منجر به مصدومیت ۶ نفر شد که ۲ مصدوم به صورت سرپایی در محل درمان شدند و چهار مصدوم دیگر توسط این حادثه نیز توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.

علیشاهی بیان کرد: حادثه دیگر تصادف ۲ دستگاه پراید و سمند در ساعت ۲۰ و ۳۶ دقیقه دیشب در جاده بهشت رضا (ع) به مشهد رخ داد، ۱۱ مصدوم درپی داشت که یک مصدوم به صورت سرپایی در محل درمان شد و ۱۰ مصدوم دیگر به بیمارستان‌های شهید کامیاب و ولایت مشهد منتقل شدند.