به گزارش خبرنگار مهر قاسم حدادیفر شامگاه جمعه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر فولاد خوزستان که قرار است فردا (شنبه) ساعت ۱۸ در ورزشگاه فولادشهر برگزار شود، درباره شرایط تیم خود و این مسابقه اظهار کرد: فولاد خوزستان تیم بسیار خوبی است که فوتبال باکیفیتی ارائه میکند و از بالا بازی را آغاز میکند. ما نیز در این مدت تمرینات خیلی خوبی داشتیم و برای این دیدار کاملاً آمادهایم. انشاءالله بتوانیم با نتیجهای که به آن نیاز داریم زمین را ترک کنیم. هدف ما پیروزی است و برای موفقیت تیم و خوشحالی هواداران تلاش میکنیم.
وی در ادامه درباره تقابل با یحیی گلمحمدی گفت: به نظر من آقای گلمحمدی یکی از بهترین فوتبالیستها و مربیان فوتبال ایران است. من افتخار داشتم سه سال در کنار وی به عنوان بازیکن و کاپیتان ذوبآهن کار کنم و چیزهای زیادی از او یاد گرفتم. میدانیم که بازی سختی در پیش داریم، زیرا فولاد تیمی منسجم و آماده است، اما ما هم تلاش زیادی کردهایم تا نمایش خوبی داشته باشیم و با نتیجه مطلوب از زمین بیرون بیاییم.
سرمربی ذوبآهن در ادامه افزود: در هفتههای ابتدایی از داوری آسیب دیدیم، اما نمیخواهم پیشداوری کنم. من کاری به اسم داور ندارم، فقط میخواهم قضاوت عادلانهای صورت بگیرد. امیدوارم هر داوری که قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد، چه جوان باشد و چه باتجربه، تنها عدالت را ملاک سوتهایش قرار دهد.
حدادیفر با اشاره به وقفه ایجادشده در لیگ بر اثر فیفادی گفت: وقفههای فیفادی اجتنابناپذیر است و اولویت هر کشوری تیم ملی آن کشور است. خوشبختانه ما در این تعطیلات خوب تمرین کردیم، نقاط ضعفمان را برطرف کردیم و تمرکز تیم بالاتر رفت. فکر میکنم این وقفه برای ما مفید بود و توانستیم آمادهتر شویم تا فوتبال خوبی به نمایش بگذاریم و انشاءالله پیروز میدان باشیم.
وی در خصوص عملکرد تیم ملی امید و بازیکنان جوان نیز اظهار داشت: واقعاً از شرایط تیم ملی امید لذت بردم. بازیکنان بسیار باکیفیتی در این تیم حضور دارند و آیندهساز فوتبال کشور هستند. ما هم در ذوبآهن روی همین مسئله تأکید داریم. در یک پروسه سهساله قرار داریم و میخواهیم با پرورش بازیکنان جوان، خروجی مناسبی از این مسیر بگیریم، چرا که در بازار نقلوانتقالات نمیتوانیم حضور گستردهای داشته باشیم و تمام امیدمان به جوانان مستعدی است که در اختیار داریم.
حدادیفر درباره هواداران ذوبآهن نیز گفت: همیشه قدردان هواداران ذوبآهن بودهام. آنها در این مدت حمایت زیادی از من و تیم داشتند، اما باید واقعبین باشند و بدانند که با یک شرایط جدید و تیمی تازه وارد مسابقات شدهایم و نیاز به زمان داریم. همانطور که گفتم ما در یک پروسه سهساله هستیم و باید با شیب ملایم پیش برویم تا بتوانیم به بهرهوری مطلوب برسیم. از هواداران عزیز، بهویژه بانوان هوادار که در بازیهای اخیر حامی ما بودهاند، دعوت میکنم فردا در ورزشگاه حاضر شوند و از تیمشان حمایت کنند. این حمایت برای باشگاه ذوبآهن بسیار ارزشمند است.
سرمربی ذوبآهن در پایان گفت: برای حسن اشجاری عزیز که دچار سانحه رانندگی است و خوشبختانه وضعیت پایداری دارد، آرزوی سلامتی و شفای کامل کنم.
نظر شما