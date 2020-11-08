نکونام استاد کار کردن روی مغز داور است/ واکنش به اعتراض رضایی

رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تساوی تیم فوتبال ذوب آهن مقابل فولاد خوزستان در هفته نخست لیگ برتر گفت: می‌دانستیم با تیمی بازی داریم که برای لیگ قهرمانان آسیا بسته شده و سرمایه گذاری زیادی داشته است. نیمه اول فولاد گل زد اما در نیمه دوم عقب نشست که جای تعجب داشت. ذوب آهن فشار بیشتری آورد و موفق شدیم در عرض ۵ دقیقه دو گل بزنیم. طبیعی بود که فولاد برای جبران نتیجه فشار بیاورد. به نظرم اگر بازیکنان ما باتجربه‌تر بودند و زمان را می کُشتند می‌توانستیم پیروز از زمین بیرون بیاییم.

عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن ادامه داد: اشتباه داور در اعلام ضربه پنالتی به سود فولاد فاحش و نابخشودنی بود. داور با اشتباه خود ۲ امتیاز را از ذوب آهن گرفت و خسارت سنگینی به ما زد. کمیته داوران باید از همین ابتدای فصل با مشکلات برخورد کند. من خودم مشکلات داوران را درک می‌کنم ولی اگر نظارت قوی نباشد، مشکلات و شائبات بیشتر می‌شود.

کربکندی با بیان اینکه در صورت برگزاری بازی ذوب آهن و فولاد با حضور تماشاگران این مسابقه با تصمیم داور جنجالی می‌شد، تصریح کرد: داوران باید «بالش نرم» را از زیر سرشان بردارند که چون تماشاگر نیست، همینطور سوت بزنند. اگر فدراسیون برخورد نکند، اعتراضات، نامه نگاری‌ها و شکایت از داوران این فصل هم شدت می‌گیرد و ذهنیت‌های بدی ایجاد می‌شود. ممکن است با این فوتبال، اتهامات نامربوط هم زده شود. کمیته داوران بایداز همین ابتدای فصل سخت گیرانه برخورد کند.

وی یادآور شد: اگر کمک داور ویدئویی داشتیم قطعاً پنالتی فولاد بر می‌گشت. حتی بر فرض اگر مدافع ما روی بازیکن فولاد مرتکب خطا شده باشد، این خطا یک یا دو متر خارج از محوطه جریمه رخ داده است. متاسفانه کمک داور هم در این صحنه به داور بازی کمک نکرد. ما اولین ضربه را از داوری خوردیم درست مثل فصل گذشته شد که اشتباهات داوری امتیازات زیادی گرفت. اگر کمیته داوران از همین حالا جلوی این اشتباهات را نگیرد، هر روز اتهاماتی مطرح می‌شود که به نفع جامعه داوری نیست.

دیدار فولاد خوزستان و ذوب آهن در هفته نخست لیگ بیستم

عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که راهکار شما برای حل این مشکل چیست؟ اظهار کرد: اگر فدراسیون به داوران پول بیشتری بدهد و داوران بدانند اگر مثلاً چند جلسه به خاطر اشتباهشان محروم می‌شوند و خسارت مالی می‌بینند، وضعیت تغییر می‌کند. الان هم به یک داور کم پول می‌دهند و هم محرومیتشان کوتاه است.

کربکندی افزود: ما هم که نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم. مصاحبه کنیم زورشان می‌رسد و ما را جریمه می‌کنند. اگر هم چیزی نگوییم هواداران فشار می‌آورند که چرا سکوت کرده‌اید. الان دارم فوتبالی حرف می زنم و ذهنیتی نسبت به اشتباه داور بازی با فولاد ندارم. داوران بازی ذوب آهن و فولاد در طول مسابقه اشتباهات زیادی داشتند و مشخص بود که آماده قضاوت در لیگ برتر نیستند. این یک هشدار برای کمیته داوران است که از حالا جلوی اشتباهات را بگیرد.

سخنگوی هیات مدیره باشگاه ذوب آهن در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر، درباره اینکه چه میزان از عملکرد فنی ذوب آهن مقابل فولاد راضی بوده است، گفت: طبیعی است که تیم ما تغییراتی داشته و نیاز به زمان دارد. ضمن اینکه چند بازیکن خود از جمله علی دشتی، مهرداد قنبری و نبی زاده را به دلایل مختلف در اختیار نداشتیم. با همین شرایط هم داشتیم نتیجه ارزشمندی می‌گرفتیم که پنالتی همه چیز را خراب کرد.

کربکندی در واکنش به انتقاد رحمان رضایی سرمربی ذوب آهن از مسئولان این باشگاه در نشست خبری به دلیل مشکلاتی که برای بازی کردن نبی زاده ایجاد شده بود، تاکید کرد: رحمان نباید توپ را به زمین باشگاه بیاندازد. چند بازیکن دیگر زیر ۲۸ سال هم درگیر مشکلات نظام وظیفه بودند. نظام وظیفه باید نامه نبی زاده را می‌داد که نداد. اینکه باید این مسئله پیگیری می‌شد را رد نمی‌کنم ولی مشکل برای چند بازیکن عمومیت داشته است. این مسئله حل شدنی است ولی اینکه دنبال مقصر باشیم درست نیست. می‌شد این‌طور فکر کنیم که نبی زاده مصدوم است و به بازی نمی‌رسد!



رسول کربکندی عضو هیات مدیره ذوب آهن

وی افزود: قاسم حدادی فر هافبک باتجربه ما در بازی با فولاد باوجود اینکه آسیب دیده بود، فوق العاده بود. باید به بازیکنانی که «پا به سن» گذاشته‌اند کمک شود و نفراتی کنارشان باشد که فشار زیادی متحمل نشوند. ضمن اینکه رحمان رضایی به زمان نیاز دارد تا بازیکنان گذشته تیم را هم بهتر بشناسد و بداند چه زمانی از آنها استفاده کند.

عضو هیات مدیره باشگاه فولاد همچنین با اشاره به صحبت‌های جواد نکونام سرمربی فولاد مبنی بر اینکه "ذوبی ها داور را تحت فشار گذاشته بودند و از روی سکو حرف‌هایی می‌زدند که درست نبود" گفت: فکر می‌کنم نکونام فرار رو به جلو کرده است. جواد خودش استاد کار کردن روی مغز داور از کنار زمین است! درباره صحبت روی سکوها هم باید بگویم بنده در جایگاه شیشه‌ای بودم و نشنیدم که چه چیزهایی مطرح شده. روی سکوها بازیکنان دو تیم بودند که تیمشان را تشویق می‌کردند.

کربکندی درباره میزان مصدومیت «بیدوف» مهاجم ذوب آهن که هر دو گل بازی با فولاد را به ثمر رساند، اظهار کرد: در جریان جزئیات مصدومیت این بازیکن نیستم ولی خوشبختانه با وقفه‌ای که در لیگ ایجاد شده است، این بازیکن ان شاءالله به هفته‌های بعد می‌رسد.