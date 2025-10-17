اعزام ۱۸ ووشوکار کرمانشاهی به المپیاد استعدادهای برتر کشور

علی فرازمندنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور در دو بخش دختران و پسران برگزار میشود که ورزشکاران کرمانشاهی نیز در هر دو بخش حضور خواهند داشت.
وی افزود: رقابتهای بخش دختران روزهای ۲۷ و ۲۸ مهرماه در شهرستان شاهرود استان سمنان برگزار میشود و ورود تیمها در تاریخ ۲۶ مهرماه خواهد بود. همچنین مسابقات بخش پسران نیز دوم و سوم آبانماه در شهر قم برگزار و تیمها از یک آبانماه وارد این رقابتها میشوند.
دبیر هیئت ووشو استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم المپیاد ووشوی کرمانشاه در هر دو بخش دختران و پسران با ۳ نماینده در بخش ساندا (مبارزه) و ۲ نماینده در بخش تالو شرکت میکند.
فرازمندنیا ادامه داد: در ترکیب تیم اعزامی، یک مربی بخش مبارزه، یک مربی بخش تالو، یک سرپرست بخش ساندا و یک سرپرست بخش تالو حضور دارند که کار آمادهسازی و هدایت ورزشکاران را برعهده خواهند داشت.
وی در پایان گفت: در مجموع ۹ نفر در بخش دختران و ۹ نفر در بخش پسران از استان کرمانشاه به مسابقات اعزام میشوند و امید است شاهد درخشش نمایندگان استان در این دوره از رقابتها باشیم.
نظر شما