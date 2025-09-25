رقابت ۱۰۱ سانداکار در مسابقات ووشو کرمانشاه

علی فرازمندنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات ووشو قهرمانی استان در بخش آقایان روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی سالن شهید بهشتی مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، افزود: این رقابت‌ها از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۷ عصر برگزار می‌شود و فرصتی برای نمایش توانمندی‌های ووشوکاران استان خواهد بود.

فرازمندنیا ادامه داد: برای این دوره از مسابقات ۱۱۰ سانداکار در رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ثبت‌نام کردند که پس از وزن‌کشی و قرعه‌کشی انجام‌شده در روز پنجشنبه ۳ مهرماه، ۱۰۱ نفر موفق به دریافت مجوز حضور در رقابت‌ها شدند.

دبیر هیئت ووشو استان با تأکید بر اهمیت استمرار برگزاری مسابقات استانی، گفت: طبق برنامه‌ریزی هیئت ووشو و تأکید دکتر آرش بهمنی‌مجد، رئیس هیئت استان، تلاش می‌کنیم چنین رقابت‌هایی به شکل مستمر در بخش آقایان و بانوان برگزار شود تا ورزشکاران در شرایط آمادگی مداوم برای حضور در مسابقات کشوری و بین‌المللی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: این روند همچنین موجب می‌شود مربیان باشگاه‌ها تمرینات خود را به شکل منظم‌تر و علمی‌تر برگزار کنند و سطح کیفی ورزش ووشو در کرمانشاه ارتقا یابد.

فرازمندنیا در پایان با دعوت از رسانه‌ها، مسئولان، پیشکسوتان و مربیان رشته‌های رزمی گفت: حضور آنها در محل برگزاری مسابقات علاوه بر حمایت معنوی، انگیزه‌ای بزرگ برای نوجوانان و جوانان آینده‌دار استان خواهد بود.