تصادف‌ کامیون با یک شتر سرگردان در جاده جاسک - چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه در محور جاسک - چابهار و در محدوده روستای یکدار، یک دستگاه تریلی با شتر سرگردانی برخورد کرد و بار دیگر زخم کهنه جادههای شرق هرمزگان سر باز کرد.
این حادثه در حالی رخ داد که تنها در هفته گذشته دو تصادف دیگر با شتر در شرق جاسک به وقوع پیوسته بود.
در یکی از این موارد، فردی که بر اثر تصادف با شتر مجروح شده بود و توسط آمبولانس در حال انتقال به بیمارستان بود بار دیگر در مسیر با شتر دیگری تصادف کرد؛ حادثهای تلخ که در جاده جاسک چابهار رقم خورد.
در جاده جاسک میناب نیز و در محدوده شهرستان سیریک حوالی روستای گز دو شب پیش حادثه مشابهی رخ داد که یک نفر مصدوم شد.
تکرار این رویدادها باعث شده آمار تصادفات با شترهای سرگردان هر هفته نسبت به هفته قبل افزایش یابد.
مهراب افغان زهی مسئول فوریتهای پزشکی شهرستان جاسک چندی پیش اعلام کرده بود از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۳۱۸ مورد حادثه ناشی از برخورد با شتر در این شهرستان ثبت شده که طی آن ۵۳۵ نفر مصدوم و ۵۲ نفر جان خود را از دست دادهاند.
گفتنی است، این آمار تنها مربوط به مواردی است که اورژانس در محل حضور داشته یا فوتیها پس از انتقال به بیمارستان جان باختهاند در حالیکه بسیاری از تصادفات منجر به مرگ پیش از حضور نیروهای امدادی رخ داده و در آمار رسمی ثبت نشدهاند.
جادههای شرق هرمزگان سالهاست در شاهد جانباختن انسانهایی است که قربانی شترهای سرگردان میشوند، قصهای تکراری اما هر بار دردناکتر.
