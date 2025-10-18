تصادف در اتوبان قم به کاشان ۹مصدوم و فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا بهرامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۹:۴۱ روز ۲۵ مهرماه خبری مبنی بر تصادف زنجیره‌ای خودروی تریلی، پژو ۲٠۶ و پژو پارس با ۹ مصدوم و فوتی در کیلومتر ۲۳ اتوبان قم به کاشان (لاین برگشت)، طی اعلام عوامل اورژانس از طریق تلفن ۱۱۲، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال‌احمر استان قم اعلام شد.

وی با اشاره به ۹ مصدوم این حادثه بیان کرد: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات معصومیه به محل حادثه اعزام شدند و به تثبیت صحنه حادثه و رهاسازی فوتی حادثه پرداختند.

وی افزود: مصدومین توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و این عملیات در ساعت ۲۱:۳۵ به پایان رسید.