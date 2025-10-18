به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه برخورد یک دستگاه کامیون با شتر سرگردان در کیلومتر ۵۸ جاده جاسک چابهار و در محدوده روستای گورانی دهستان گابریگ موجب تلف شدن شتر و آسیب به بخش جلویی خودرو شد.

هرچند در این سانحه خسارت جانی گزارش نشده است اما وقوع مکرر چنین حوادثی نگرانی مردم منطقه را دوچندان کرده است.

جاده‌های شرق هرمزگان شامل جاسک، بشاگرد، سیریک و میناب سال‌هاست محل تردد شترهای رهاشده است شترهای که شبانه روز در جاده‌ها پرسه می‌زنند و به تهدیدی دائمی برای رانندگان تبدیل شده‌اند.

اهالی می‌گویند این وضعیت دیگر بخشی از زندگی روزمره شرق هرمزگان شده و تا زمانی که چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود، خطر همچنان در کمین است.