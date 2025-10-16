تداوم کابوس شترهای سرگردان در شرق هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۴ بامداد پنجشنبه در محور جاسک میناب و در محدوده بازارچه میشی شهرستان سیریک، برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با شتر سرگردان موجب مصدومیت جوانی شد.

بر اساس گفته شاهدان، راکب موتورسیکلت که کارگر یکی از مغازه‌های این بازارچه بود، پس از تعطیلی محل کار خود به سمت روستای محل سکونتش در حرکت بود که ناگهان با یک شتر سرگردان در مسیر برخورد کرد و به شدت مصدوم شد.

گفته می‌شود مصدوم بلافاصله توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شده است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که شب گذشته نیز در جاده شرق شهرستان جاسک، آمبولانسی که در حال انتقال مصدوم یک سانحه بود، در محدوده روستای جگین بخش مرکزی با شتر دیگری برخورد کرد.

در روزهای اخیر وقوع حوادث مشابه در جاده‌های شرق هرمزگان نگرانی و گلایه شدید مردم را به همراه داشته است به گفته اهالی منطقه شترهای سرگردان به تهدیدی جدی برای جان مسافران و رانندگان در جاده‌های جاسک، سیریک و میناب تبدیل شده‌اند و هفته‌ای نیست که تصادفی با این حیوانات رخ ندهد.

اهالی شرق هرمزگان از مسئولان ذیربط خواستار اقدام فوری برای جمع‌آوری و کنترل شترهای سرگردان در مسیرهای پرتردد شرق استان شده‌اند تا از بروز حوادث تلخ مشابه جلوگیری شود.