نتایج نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا رئیس کرمی رئیس هیئت اجرایی انتخابات نظام پزشکی استان تهران، با اعلام ۹۲۵۸ رأی مأخوذه در این انتخابات، اعلام کرد: از این تعداد ۳۵ رأی سفید و ۹۲۲۳ رای صحیح اخذ شد.
وی نتایج انتخابات را بدین شرح اعلام کرد:
گروه پزشکی
۱- محمد رییس زاده با ۱۵۶۱ رای
۲- نادر توکلی با ۱۵۵۶ رای
۳- سید امیرپاشا طبائیان با ۱۲۴۷ رای
۴- رضا شروین بدو با ۱۱۸۰ رای
۵- بابک شکارچی ۱۱۷۴ رای
۶- رضا مطیعی با ۹۹۰ رای
۷- شاهرخ خوش سیرت با ۹۸۸ رای
۸- علیرضا سلیمی با ۹۸۱ رای
۹- سودابه کاظمی اسکی با ۸۵۳ رای
۱۰ - مهدی پورنامداری با ۷۶۲ رای
گروه دندانپزشکی
۱- مهدیه جمشیدیان با ۲۳۵ رای
۲- فرشید بسطامی با ۲۲۴ رای
گروه داروسازی
۱- بهمن صبور با ۳۸۱ رای
۲- رضا مساعد رونکیانی با ۳۶۲ رای
گروه علوم آزمایشگاهی
۱- بهزاد پوپک با ۳۳۱ رای
گروه مامایی
۱- الهام کلهری با ۱۳۹ رای
گروه پروانه دار
۱- ایرج عبدالهی با ۵۴۰ رای
وی در پایان از تمام عوامل نظارتی و اجرایی این انتخابات از جمله وزارت بهداشت، وزارت کشور و فرمانداری تهران، نیروی انتظامی، همکاران بیمارستان بوعلی و دانشکدههای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران، ستاد اجرایی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی تهران قدردانی کرد.
نظر شما