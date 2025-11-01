  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

هوش مصنوعی و همکاری بین‌بخشی محور کنگره سلامت اربعین

هوش مصنوعی و همکاری بین‌بخشی محور کنگره سلامت اربعین

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تدوین پروتکل‌های علمی و هماهنگی بین‌بخشی از اهداف کنگره سلامت در اربعین است.

نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره سلامت در اربعین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: این کنگره با هدف بررسی علمی ابعاد مختلف سلامت، بهداشت و مدیریت خدمات در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان برگزار می‌شود و می‌تواند به انسجام فعالیت‌ها، تبیین چالش‌ها و تدوین مستندات علمی برای ارتقای سلامت زائران کمک کند.

وی درباره برگزاری پنجمین کنگره «سلامت در اربعین» که صبح امروز ۱۰ آبان‌ماه با حضور مهمانان داخلی و خارجی در سالن همایش‌های رازی آغاز شد، اظهار کرد: بسیار مفتخریم که امروز کنگره سلامت اربعین را آغاز می‌کنیم. این رویداد علمی از سال‌های گذشته با هدف بررسی ابعاد سلامت در مراسم عظیم اربعین و ارتقای نظام خدمت‌رسانی به زائران شکل گرفته است. اربعین حسینی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تجمعات انسانی در جهان، تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی عمیقی در جامعه ما دارد و پرداختن علمی به جنبه‌های سلامت آن ضروری است.

وی افزود: این کنگره فرصتی است برای بازنگری علمی و تجربی در نحوه مدیریت سوانح، حوادث، بحران‌ها و خدمات سلامت در مسیر پیاده‌روی اربعین. در این تجمع بزرگ، نظام سلامت کشور باید با همکاری بین‌بخشی و با محوریت جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، خدماتی منسجم و ایمن ارائه کند. یکی از اهداف اصلی این کنگره، بررسی علمی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود خدمات بهداشتی و درمانی زائران است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به محورهای تخصصی کنگره گفت: در این دوره از کنگره، موضوعاتی همچون به‌کارگیری فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، ارتقای نظام پایش سلامت، خدمات امدادی، و آموزش خادمان سلامت در مسیر پیاده‌روی اربعین مورد توجه قرار گرفته است. این مباحث می‌تواند مسیر ارائه خدمات را علمی‌تر و دقیق‌تر کند.

توکلی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این کنگره، ایجاد بستر برای تدوین اسناد علمی و پروتکل‌های سلامت در اربعین است تا خدمات درمانی و بهداشتی بر پایه شواهد و استانداردهای علمی انجام شود. این اقدام به‌ویژه در حوزه مدیریت بحران، امداد و پیشگیری از بیماری‌ها بسیار مؤثر خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به نقش آموزش و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها گفت: برای استفاده از نتایج پژوهش‌ها و مقالات علمی این حوزه، نیازمند تدوین دستورالعمل‌ها، آموزش‌های تخصصی و بروزرسانی پروتکل‌های سلامت هستیم تا خادمان و تیم‌های امدادی بتوانند با دانش و آمادگی بیشتر به زائران خدمت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان با قدردانی از همه شرکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران اجرایی خاطرنشان کرد: کنگره سلامت اربعین می‌تواند الگویی برای هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف و بستری برای تصمیم‌سازی علمی در حوزه سلامت زائران باشد. امیدواریم نتایج این کنگره به ارتقای خدمات سلامت در اربعین سال‌های آینده منجر شود.

کد مطلب 6641340
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها