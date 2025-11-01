نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره سلامت در اربعین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: این کنگره با هدف بررسی علمی ابعاد مختلف سلامت، بهداشت و مدیریت خدمات در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان برگزار میشود و میتواند به انسجام فعالیتها، تبیین چالشها و تدوین مستندات علمی برای ارتقای سلامت زائران کمک کند.
وی درباره برگزاری پنجمین کنگره «سلامت در اربعین» که صبح امروز ۱۰ آبانماه با حضور مهمانان داخلی و خارجی در سالن همایشهای رازی آغاز شد، اظهار کرد: بسیار مفتخریم که امروز کنگره سلامت اربعین را آغاز میکنیم. این رویداد علمی از سالهای گذشته با هدف بررسی ابعاد سلامت در مراسم عظیم اربعین و ارتقای نظام خدمترسانی به زائران شکل گرفته است. اربعین حسینی به عنوان یکی از بزرگترین تجمعات انسانی در جهان، تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی عمیقی در جامعه ما دارد و پرداختن علمی به جنبههای سلامت آن ضروری است.
وی افزود: این کنگره فرصتی است برای بازنگری علمی و تجربی در نحوه مدیریت سوانح، حوادث، بحرانها و خدمات سلامت در مسیر پیادهروی اربعین. در این تجمع بزرگ، نظام سلامت کشور باید با همکاری بینبخشی و با محوریت جمعیت هلالاحمر و وزارت بهداشت، خدماتی منسجم و ایمن ارائه کند. یکی از اهداف اصلی این کنگره، بررسی علمی چالشها و ارائه راهکارهایی برای بهبود خدمات بهداشتی و درمانی زائران است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به محورهای تخصصی کنگره گفت: در این دوره از کنگره، موضوعاتی همچون بهکارگیری فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، ارتقای نظام پایش سلامت، خدمات امدادی، و آموزش خادمان سلامت در مسیر پیادهروی اربعین مورد توجه قرار گرفته است. این مباحث میتواند مسیر ارائه خدمات را علمیتر و دقیقتر کند.
توکلی تاکید کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این کنگره، ایجاد بستر برای تدوین اسناد علمی و پروتکلهای سلامت در اربعین است تا خدمات درمانی و بهداشتی بر پایه شواهد و استانداردهای علمی انجام شود. این اقدام بهویژه در حوزه مدیریت بحران، امداد و پیشگیری از بیماریها بسیار مؤثر خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به نقش آموزش و بهروزرسانی دستورالعملها گفت: برای استفاده از نتایج پژوهشها و مقالات علمی این حوزه، نیازمند تدوین دستورالعملها، آموزشهای تخصصی و بروزرسانی پروتکلهای سلامت هستیم تا خادمان و تیمهای امدادی بتوانند با دانش و آمادگی بیشتر به زائران خدمت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان با قدردانی از همه شرکتکنندگان و دستاندرکاران اجرایی خاطرنشان کرد: کنگره سلامت اربعین میتواند الگویی برای همافزایی میان دستگاههای مختلف و بستری برای تصمیمسازی علمی در حوزه سلامت زائران باشد. امیدواریم نتایج این کنگره به ارتقای خدمات سلامت در اربعین سالهای آینده منجر شود.
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