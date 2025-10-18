به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور، از صبح جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد و با معرفی افراد منتخب که از صندوق‌های رأی بیرون آمدند؛ به کار خود پایان داد.

سازمان نظام پزشکی کشور، بیش از ۳۷۰ هزار نفر عضو از گروه‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، مامایی و پروانه دار؛ گروه پزشکی سهم بیشتری در عضویت و انتخابات دارد.

مسیر انتخاب رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران

بعد از پایان انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور و تأیید افراد منتخب برای شکل گیری هیئت مدیره های نظام پزشکی در هر شهرستان؛ مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تشکیل می‌شود و بعد از آن، اعضای شورای عالی نظام پزشکی انتخاب می‌شوند و در نهایت، رئیس کل را از جمع خود؛ معرفی و حکم او را رئیس جمهوری ابلاغ خواهد کرد.

تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

روش انتخاب رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، به این شکل است که پس از پایان انتخابات سراسری و تأیید افراد منتخب، مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور با حضور نمایندگان منتخب هر شهرستان تشکیل می‌شود.

در واقع، هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستان‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ روز پس از افتتاح هیئت مدیره و بر اساس صورت جلسه هیئت نظارت و هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات متضمن تعداد شرکت کنندگان در انتخابات شهرستان مربوطه و ماده ۶ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ تعداد نمایندگان قانونی را از بین خود به عنوان نماینده هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، تعیین و رسماً به هیئت مرکزی نظارت، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و هیئت اجرایی برگزاری انتخابات معرفی نمایند.

مسئولیت دعوت و تهیه مقدمات برگزاری مجمع عمومی سازمان با رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران خواهد بود.

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجمع عمومی به عهده هیئت رئیسه سنی مرکب از دو نفر مسن‌ترین و دو نفر جوان‌ترین اعضای مجمع خواهد بود.

هیئت رئیسه مجمع مرکب از یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر منشی خواهد بود و انتخاب هیئت رئیسه بر اساس ترتیب آرای مأخوذه است.

پس از تعیین هیئت رئیسه مجمع (مطابق آئین نامه مربوطه) نسبت به انتخاب همزمان رئیس کل و اعضای شورای عالی و بازرسان سازمان نظام پزشکی اقدام می‌گردد.

لازم است این نکته مورد توجه قرار گیرد که نامزدهای بازرسان سازمان نظام پزشکی، نمی‌توانند کاندیدای شورای عالی، رئیس کل و هیئت رئیسه مجمع عمومی شوند.

انتخابات شورای عالی نظام پزشکی

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی نظام پزشکی از بین اعضای منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها توسط مجمع عمومی صورت می‌گیرد.

اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها که داوطلب عضویت در شورای عالی هستند بایستی تا ۲۴ ساعت قل از تشکیل مجمع عمومی مراتب داوطلبی خود را به صورت رسمی به رئیس کل سازمان اعلام نمایند.

اسامی کاندیداهای شورای عالی در مجمع قرائت و در معرض دید حاضرین قرار می‌گیرد و رأی گیری به صورت مخفی انجام و سپس توسط هیئت رئیسه مجمع تحت نظر هیئت مرکزی نظارت مورد شمارش قرار می‌گیرد.

در صورت جلسه شمارش آرا، اسامی حائزین اکثریت به ترتیب آرا به عنوان اعضای اصلی شورای عالی نظام پزشکی، تعیین و سپس برای کادر پزشکی پنج نفر، برای دندانپزشکان، داروسازان و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، کارشناسان مامایی و سایر لیسانسیه های پروانه دار هر کدام یک نفر به عنوان عضو علی البدل تعیین می‌گردد.

اسامی افراد انتخابی جهت عضویت در شورای عالی توسط رئیس مجمع به هیئت نظارت و رئیس کل اعلام می‌گردد.

هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مهلت ۵ روز اسامی منتخبین شورای عالی را جهت اطلاع اعضای سازمان آگهی و اعتبارنامه منتخبین را صادر نماید.

اعضای هیئت رئیسه مجمع نمی‌توانند کاندیدای شورای عالی شوند.

انتخاب رئیس کل سازمان نظام پزشکی

داوطلبین تصدی مسئولیت ریاست کل سازمان نظام پزشکی پس از تعیین هیئت رئیسه مجمع می‌یابد مراتب داوطلبی خود را کتباً به رئیس مجمع اعلام نمایند.

تمامی شرایط حاکم بر انتخابات اعضای شورای عالی بر انتخاب رئیس کل حاکم است.

قبل از آغاز رأی گیری هر کدام از کاندیداهای رئیس کل می‌توانند حداکثر به مدت ۱۰ دقیقه برنامه‌های خود را از تریبون مجمع اعلام نمایند.

پس از قطعی شدن انتخابات رئیس کل، نتیجه طی نامه‌ای با امضای مشترک رئیس مجمع و رئیس هیئت مرکزی نظارت جهت صدور حکم ریاست کل سازمان به ریاست جمهوری اعلام می‌گردد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در مدت یک ماه بعد از صدور حکم توسط ریاست جمهوری، ملزم به دعوت از منتخبین شورای عالی جهت تشکیل اولین جلسه شورای عالی با حضور اعضای هیئت مرکزی نظارت و مسئولین پزشکی کشور است.

در حال حاضر، محمد رئیس زاده به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در دوره هشتم، مشغول فعالیت است و در دوره نهم انتخابات در تهران بزرگ، نفر اول آرا بوده است.

حالا باید منتظر ماند و دید چه کسی برای یک دوره چهار ساله، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران خواهد بود.