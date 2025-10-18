قدردانی رئیس کل نظام پزشکی از مشارکت گسترده پزشکان در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام پزشکی، محمد رئیس زاده رئیس کل نظام پزشکی در پیامی با قدردانی از مشارکت پزشکان در نهمین دوره انتخابات، آن را نمادی از همبستگی و مسئولیت‌پذیری جامعه پزشکی دانست.

متن این پیام به شرح زیر است؛

«به لطف و مدد الهی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور در فضایی سالم و امن برگزار شد که بدون شک این امنیت مرهون همه مدافعان سربلند کشور بخصوص شهدای سرافراز این مرز و بوم می‌باشد که به روح مطهر همه آنان و نیز شهدای جامعه پزشکی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سلام و صلوات می‌فرستم.

به اعضای بزرگوار جامعه شریف پزشکی کشور حضور در این انتخابات پرشور و امیدآفرین را تبریک عرض نموده و از یکایک آنان تشکر می‌نمایم. این حضور مسئولانه و آگاهانه، جلوه‌ای از همبستگی، بلوغ فکری و تعهد اخلاقی و حرفه‌ای این قشر فرهیخته نسبت به آینده نظام سلامت و سلامتی مردم عزیز ایران است.

لازم می‌دانم از تلاش‌های صادقانه هیئت‌های نظارت و اجرایی مرکزی و همکاران تلاشگر آنان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات بخصوص در وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و شبکه‌های بهداشتی و درمانی سراسر کشور صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. بی‌تردید این هماهنگی و هم‌افزایی جمعی، عامل اصلی تحقق انتخاباتی سالم و موفق بود.

همچنین از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی در جامعه پزشکی و کنشگران اجتماعی که با روشنگری، اطلاع‌رسانی مؤثر و دعوت مسئولانه، نقش ارزنده‌ای در دمیدن روح مشارکت و ایجاد شور انتخاباتی ایفا کردند، صمیمانه سپاسگزارم.

از تمامی نامزدهای محترم چه منتخبین و چه آنهایی که با شهامت و احساس مسئولیت باعث رونق انتخابات شدند قدردانی می‌نمایم. حضور و رقابت اخلاق‌مدارانه‌ی همه شما موجب غنای انتخابات و تقویت سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی شد.

و نهایتاً به منتخبین محترم که اعتماد ارزشمند اعضای جامعه پزشکی را کسب کرده‌اند تبریک عرض می‌کنم. انتظار می‌رود با احساس امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری و پرهیز از نگاه‌های جناحی، حزبی یا ائتلاف‌های غیرمسئولانه، در مسیر تحقق مصالح عالی جامعه پزشکی و منافع مردم گام بردارند و روند تشکیل هیئت‌مدیره‌ها، مجمع عمومی، شورای عالی و انتخاب رئیس کل سازمان را با تدبیر، اخلاق و امانتداری کامل به سرانجام رسانند تا در پیشگاه خداوند، مردم و جامعه پزشکی روسفید باشند.

امید آن دارم که با استمرار این روحیه‌ی همبستگی، همدلی و مسئولیت‌پذیری، شاهد تداوم نشاط صنفی و تقویت مشارکت مؤثر جامعه پزشکی در مسیر اعتلای نظام سلامت کشور و خدمت به مردم عزیزمان باشیم.