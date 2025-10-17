خضری: قرآن امروز فرمانده میدان مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خضری در همایش «روایت نصر» در مسجدالنبی قزوین گفت: امروز قرآن از مهجوریت خارج شده و به فرمانده میدان جهاد و مقاومت تبدیل شده است.

وی تأکید کرد که اطمینان به وعده الهی و تبعیت از ولایت، راز اصلی پیروزی محورهای مقاومت، به ویژه حزب‌الله لبنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی خضری جمعه شب در همایش «روایت نصر» در مسجدالنبی قزوین با یادآوری شکایت پیامبر اکرم (ص) از مهجور ماندن قرآن در امت خود افزود: امروز می‌بینیم قرآن از حجاب بیرون آمده و در صحنه حضور دارد؛ نه‌تنها خوانده و حفظ می‌شود، بلکه فرمانده میدان عمل نیز هست.

وی افزود: کشورهایی مانند مصر ممکن است حافظان زیادی داشته باشند، اما قرآن در میان آنان زنده نیست، زیرا عمل به آن در جامعه جاری نشده است، اما در غزه، لبنان و نیجریه، جلوه‌های زنده قرآن و مقاومت را می‌توان مشاهده کرد.

خضری ادامه داد: نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ ساله‌ای که سرود «سلام فرمانده» را با عشق به حضرت ولی‌عصر (عج) می‌خوانند و اینها نشانه‌های زنده سوره «فتح» در زمان ما هستند.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به شهدا گفت: یاد شهدا نشان می‌دهد که ایستادگی و اطمینان، رمز پیروزی است. شهدا رفتند، اما ضرر نکردند، زیرا ویژگی اصلی آنان، «اطمینان» و «تبعیت» بود که امروز در نرم‌افزار مقاومت نمود یافته است.

وی افزود: آنچه امروز در لبنان و محورهای مقاومت مشاهده می‌کنیم، محصول همین اطمینان و تبعیت از ولایت است و کشورهای عربی نیز بارها اعلام کرده‌اند که می‌خواهند تجربه حزب‌الله را در کشور خود پیاده و آموزش ببینند.

وی با اشاره به خطبه ۲۲۲ نهج‌البلاغه افزود: این خطبه چراغ‌هایی در تاریکی را توصیف می‌کند؛ بندگانی که حتی در نبود پیامبران با خدا مناجات می‌کنند و یاد خدا را زنده نگه می‌دارند و امروز همان چراغ‌ها در میدان مقاومت تابندگی می‌کنند و مردم را به یاد ایام‌الله می‌اندازند.

خضری با بیان اینکه در پیچ تاریخی کنونی، آنچه ما را پیش می‌برد، «اطمینان» است؛ تأکید کرد: گاهی علم و دانش ما کافی نیست، اما اعتماد به وعده الهی و نایب امام زمان (عج) مسیر را روشن می‌کند.

وی در پایان گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای نرم‌افزاری مقاومت، همین راهبردها و گفتارهای رهبران الهی است که ما را در زندگی و جهاد هدایت می‌کنند.