به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا بینیاز در خطبههای امروز نماز جمعه با اشاره به تحولات منطقه، اظهار داشت: امنیت غرب آسیا باید توسط مردم و کشورهای این منطقه تأمین شود و تنها راه تحقق آن، خروج بیگانگان و نابودی کامل رژیم صهیونیستی است.
وی تأکید کرد: مقاومت راه حل پایان ظلم و جنایت این رژیم است و پذیرش آتشبس اخیر نشان داد که تنها مقاومت میتواند جنایات صهیونیستها را متوقف کند.
امام جمعه کیش آتشبس غزه را عزتمندانه خواند و هشدار داد: جبهه مقاومت باید هوشیار باشد زیرا صهیونیستها قابل اعتماد نیستند و باید همیشه آماده باشند.
حجتالاسلام بینیاز هدفهای رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته را نابودی حماس، اخراج فلسطینیها و شکست مقاومت دانست و افزود: این رژیم در عرصه جهانی بیشتر از همیشه تحت سوال و اعتراض قرار گرفته است.
وی عملیات طوفان الاقصی را نشانه شکست اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی دانست و گفت: این عملیات وحدتآفرین برای جبهه مقاومت بوده و تاریخ منطقه را به دو دوره قبل و بعد از آن تقسیم کرده است.
امام جمعه کیش با اشاره به هفته تربیت بدنی، بر اهمیت سلامت جسمی همراه با سلامت معنوی تأکید کرد و خواستار توسعه ورزشهای همگانی و دریایی در بستر ارزشهای اسلامی شد.
وی ایجاد اماکن ورزشی مختص بانوان را ضروری خواند و گفت برای ارتقای ساختاری ورزش در کیش باید کارگروهی تشکیل شود.
حجتالاسلام بینیاز با اشاره به روز ملی صادرات، بیان کرد: کشور باید از اتکا به درآمد نفتی رها شده و به سمت اقتصاد صادراتمحور حرکت کند.
وی اقتصاد مقاومتی، تولید و صادرات غیرنفتی را راه حل اصلی دانست و خواستار استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد کیش در این زمینه شد.
امام جمعه کیش در پایان درباره زیست عفیفانه در این جزیره گفت که برنامهریزیهای لازم صورت گرفته و مردم مؤمن نیز باید با الگوگیری از اولیا الله و اهل بیت (ع) به تحقق این هدف کمک کنند.
