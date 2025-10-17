طیبی امیری: افسانه امنیت اسرائیل فروپاشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد طیبی امیری در همایش «روایت نصر» که جمعه شب در مسجدالنبی قزوین برگزار شد؛ گفت: نتانیاهو در سخنرانیاش در سازمان ملل کتابی را معرفی کرد که هنوز نسخههای عبری، انگلیسی و عربی آن منتشر نشده بود، اما در نسخه فارسی آن بهصراحت از «محو اسرائیل» سخن گفته شده بود؛ کتابی که رهبر معظم انقلاب نیز آن را نماد افشای افسانه قدرت و امنیت رژیم صهیونیستی میدانند.
وی افزود: صهیونیستها با تکیه بر افسانه «امنیت» و «قدرت»، از اقصی نقاط جهان یهودیان را گرد آوردند تا از آنان ملت جعلی بسازند و با تبلیغات سنگین چهرهای قدرتمند از خود در ذهن مردم جهان بسازند، اما تحولات پس از عملیات ۷ اکتبر نشان داد که این افسانهها فروپاشیده و امروز دیگر هیچکس در جهان به امنیت اسرائیل باور ندارد.
وی تصریح کرد: موشکهایی که مقاومت فلسطین بهصورت گسترده شلیک میکند و نفوذ آن تا عمق سرزمینهای اشغالی است، ثابت کرده که امنیت اسرائیل تنها یک توهم است.
وی تصریح کرد: اسارت دهها نظامی صهیونیست و مهاجرت معکوس جمعیت اسرائیلیها به خارج از سرزمینهای اشغالی نیز گواه این حقیقت است.
امیری افزود: امروز غزه بهرغم ویرانیها و فشارها با مردمش زنده است و نماد پایداری و حیات ملت فلسطین بهشمار میرود و در مقابل رژیم صهیونیستی ناچار شده برای کنترل خروج جمعیت، قوانین جدید وضع کند و این به معنای پایان افسانه امنیت و آغاز فروپاشی درونی اسرائیل است.
انسان ۲۵۰ ساله؛ نرمافزار مقاومت جهانی
عضو هیئت علمی حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نظریه «انسان امامت» گفت: در سیره سیاسی اهلبیت (ع)، نظریهای وجود دارد که همه سرداران بزرگ مقاومت نیز با آن آشنا هستند؛ نظریهای که امام خامنهای از آن به عنوان «انسان ۲۵۰ ساله» یاد میکنند و این مفهوم یعنی از بعثت پیامبر تا پایان غیبت، یک خط واحد و یک انسان تداوم دارد؛ انسانی با نگاه واحد، مسیر واحد و هدف مشترک.
وی با بیان اینکه در این سیره سه خط هیچگاه تعطیل نشده است؛ افزود: مبارزه حاد سیاسی، افشاگری علیه ظلم و پایبندی به آرمان تشکیلاتی در این مسیر متوقف نشده و کسی که در زندگیاش لحظهای این سه خط را تعطیل نکند در مدار امامت و مقاومت باقی میماند.
حجتالاسلام امیری ادامه داد: در لبنان امروز، با جوانانی مواجهایم که در عین سادهزیستی، عمیقترین معنویت را دارند. این معنویت، محصول همان خط مبارزه است که انسان را در مدار ایمان نگه میدارد و روزمرگی را از او میگیرد.
وی با بیان اینکه مبارزه به زندگی معنا میبخشد و انسان را از بیتفاوتی بیرون میکشد، افزود: یکی از مسئولان حزبالله میگفت: «ما اوایل از کارگران ساده بیروت بودیم، اما امروز جامعه شیعی لبنان به جایی رسیده که وزیر آموزش عالی لبنان به سید حسن نصرالله میگوید بین برگزیدگان کنکور جایی هم برای مسیحیان و اهلسنت بگذارید؛ چون شیعیان تمام ظرفیت علمی را گرفتهاند». این رشد، ثمره مبارزه و تشکیلاتمندی است.
او تأکید کرد: وقتی فردی اهل مبارزه است، بود و نبودش برای دشمن فرق دارد؛ دشمن برای حذف چنین انسانی باید از همه توان خود بهره گیرد و در مقابل، چنین نیرویی در اوج تهدید نیز با ایمان و معنا زندگی میکند.
وی افزود: رهبران حزبالله بارها گفتهاند که همه اعضای خود را فدای بقای حکومت اسلامی در ایران میکنند، چون آن را محور مقاومت میدانند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر فرهنگ انسان ۲۵۰ ساله در ایران تبدیل به فرهنگ جهانی شود، مقاومت به جریان جهانی بدل خواهد شد و فلسطین نقطه آغاز این تحوّل است.
امیری ادامه داد: تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر، نگاه مقاومت را واقعگراتر کرد. ما دریافتیم که دشمن در چند جبهه میجنگد و مردم باید در میدان بمانند.
وی تاکید کرد: نرمافزارهای فرهنگی و هیئتی ایران نیز نقشی بزرگ در انتقال روح مقاومت دارند و بسیاری از جوانان حزبالله، آئینهای سینهزنی را از هیئتهای ایرانی آموختهاند و همین سنتها امروز تبدیل به نرمافزار روحی مقاومت در منطقه شده است.
وی تأکید کرد: این نرمافزارها که شاید برای ما عادیاند، اگر روایت و منتقل شوند، میتوانند ملتها را به عنصر مبارز تبدیل کنند. در میدانهای نصرت دین خدا هیچ قدرتی قادر به مقابله با مردمی مؤمن و آگاه نخواهد بود.
روایت قدرت؛ مأموریت امروز جبهه مقاومت
حجتالاسلام طیبی امیری به ضرورت ارتقای ادراک عمومی از قدرت جبهه مقاومت پرداخت و گفت: مأموریت امروز ما این است که درک مردم از اقتدار مقاومت را بالا ببریم.
عضو هیئت علمی حوزه و دانشگاه تاکید کرد: مقاومت قوی است، اما برخی از مردم هنوز عمق این قدرت را درک نمیکنند.
وی با تمثیل به داستان اصحاب فیل گفت: ابرهه بزرگترین نیروی لجستیکی زمان خود را برای تخریب خانه خدا آورد تا دل اهل ایمان را بلرزاند، اما خداوند با سنگریزههایی کوچک، سپاهش را زمینگیر کرد؛ امروز هم دشمن فیلهای رسانهایاش را به میدان آورده و سنگریزههای شما – یعنی روایتها و پیامهای کوچک اما صادقانهتان – میتواند آن را از پا درآورد.
وی با بیان اینکه روایتسازی از قدرت مقاومت وظیفهای همگانی است، تأکید کرد: هرکدام از ما باید «لسان مقاومت» باشیم؛ مادربزرگی که قصه میگوید، کارمندی که گفتگو میکند، معلم و استادی که تحلیل ارائه میدهد.
وی ادامه داد: در نبود روایت درست، دشمن با روایتهای جعلی ذهن مردم را منحرف میکند. نمونهاش زمانی بود که ترامپ در سال ۹۸ گفت آمریکا ۱۶ میلیارد دلار برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه هزینه کرده است. اگر همین رقم را با نرخ دلار و جمعیت ایران حساب کنیم، سهم هر ایرانی ماهانه تنها ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان میشود؛ یعنی با هزینهای ناچیز، امنیت کشور هزاران کیلومتر دورتر از مرزها حفظ شده است.
امیری افزود: طبق گزارش وزارت اقتصاد، خسارات جنگ ۱۲ روزه اخیر برای رژیم صهیونیستی بیش از ۷۰ میلیارد دلار بوده است؛ این یعنی مقاومت با عقلانیت و محاسبهگری منافع ملی ایران را حفظ کرده است.
وی گفت: رهبر انقلاب بارها فرمودهاند «عنصر قدرت در میدان با ماست»، اما در دیدار با نبی بری فرمودند: «این جنگ، جنگ مرگ و حیات دشمن ماست و البته مرگ و حیات ما نیز هست». ظاهر این سخن دوگانه است، اما حقیقت آن روشن است: اگرچه ما قوی هستیم، ولی در صورت ضعف روایت و ادراک، ممکن است در میدان ذهن و باور شکست بخوریم.
این کارشناس حوزه فرهنگی در پایان با بیان اینکه ادراک قدرت بدون روایت ممکن نیست، اضافه کرد: نقش روایتگر در حفظ روح مقاومت کمتر از نقش رزمنده در میدان نیست. امروز یکی از مأموریتهای اساسی جبهه مقاومت، تولید روایتهایی است که باور به قدرت را در دل مردم زنده نگه دارد.
نظر شما