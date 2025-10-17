دیزانی: انقلاب اسلامی مکتبی جهانی بر پایه ایمان و آگاهی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دیزانی جمعه شب در همایش «روایت نصر» که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد؛ گفت: پس از شهادت سردار سلیمانی در دیماه ۹۸، مقام معظم رهبری بر ضرورت همکاری نظامی، رسانهای، علمی و اقتصادی کشورهای اسلامی تأکید کردند و امروز اهمیت آن نگاه راهبردی بیش از هر زمان روشن شده است.
وی ادامه داد: علمای بزرگ اسلام از قرنها پیش پیوند علمی و فرهنگی میان شیعه و اهل سنت را حفظ کردهاند و امروز نیز همان مسیر باید احیا شود تا امت اسلامی در برابر توطئههای دشمنان مصون بماند.
این فعال فرهنگی خاطرنشان کرد: ملت ایران در سالهای اخیر در قالب حرکتهای مردمی مانند پیادهروی اربعین، کمکرسانی به مردم لبنان و سوریه و حضور در جبهه مقاومت، نشان دادند که روح جهاد در آنان زنده است.
وی تاکید کرد: مردم در سختترین شرایط مالی، با فروش طلا و داراییهای خود، به یاری برادران دینیشان شتافتند و این همان معنای واقعی «جهاد فی سبیلالله» است.
دیزانی افزود: در روزهایی که منطقه در التهاب جنگ بود جوانان ایرانی با شجاعت و بدون امکانات، حتی بدون بلیط بازگشت زیر بمباران دشمن برای کمک به مردم لبنان و سوریه رفتند و این حضور مردمی، مسیر ۴۰ سالهای از ایمان و ایثار را نشان میدهد که دشمنان هرگز قادر به درک آن نیستند.
وی به آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: کسی که درباره خرمشهر مطالعه کرده باشد میداند که آزادسازی آن تنها یک عملیات نظامی نبود، بلکه تجلی فهمی از «اتمسفر سیدالشهدا (ع)» بود و رزمندگان با همان روحیه حسینی به میدان رفتند و مردم نیز در پشت جبهه یاریگر آنان بودند.
دیزانی با اشاره به فعالیتهای جهادی مردم پس از جنگ افزود: حرکتهای مردمی در اربعین، کمک به زلزلهزدگان و سیلزدگان و حضور در مناطق محروم، جلوههایی از همان جهاد عاشورایی بوده است و جوانان قزوینی ماهها در مناطق آسیبدیده ماندند، خانه ساختند و امکانات عمرانی فراهم کردند.
وی با بیان اینکه این تجربههای میدانی، مقدمهای شد برای ورود نسل جوان جهادی به عرصه بینالملل ادامه داد: بسیاری از آنان در سوریه، لبنان و مناطق بحرانی به یاری مردم مظلوم شتافتند و این همان روند امتسازی و صدور تجربه انقلاب اسلامی است.
دیزانی تأکید کرد: نهضت خدمت و مقاومت از افغانستان تا یمن ادامه دارد و نشان میدهد انقلاب اسلامی تنها یک تجربه داخلی نیست، بلکه مکتبی جهانی است که بر پایه ایمان، ایثار و آگاهی بنا شده است.
وی خاطرهای از جنگ ۱۲ روزه غزه نقل کرد که در آن روزها، مادری قزوینی گفت: فرزندانش امانت خدا هستند و هر چه در توان دارد برای خدمت به جبهه مقاومت انجام میدهد.
دیزانی افزود: همانگونه که مادران شهدا در دهه ۶۰ پشتوانه جبهه بودند، امروز نیز مادران، جوانان و دانشگاهیان باید آماده باشند تا در هر میدان از عزت ایران و اسلام دفاع کنند.
دیزانی در پایان گفت: ایران امروز امالقرای مقاومت است؛ همانگونه که در دوران دفاع مقدس مبدأ ایثار بود. امروز نیز تعادل میان جبهه داخلی و خط مقدم مقاومت حفظ شده است و این مسیر همچنان ادامه دارد و نسلهای جدید باید آن را با بصیرت، ایمان و اخلاص پیش ببرند.
نظر شما