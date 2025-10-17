به گزارش خبرنگار مهر، هشام سالم جمعه شب در همایش روایت نصر که در مسجدالنبی برگزار شد؛ گفت: مردم غزه از تولد تا بزرگسالی در محاصره کامل بودهاند و دسترسی به نیازهای اولیه، از غذا و شیرخشک گرفته تا تحصیل و رفتوآمد، تحت کنترل کامل اشغالگر قرار دارد.
وی افزود: با وجود فشارها و محرومیتهای شدید، ملت فلسطین از حقوق خود کوتاه نیامده و به مقاومت ادامه میدهد.
سالم وضعیت غزه را زندان روباز توصیف کرد و گفت: غزه با مساحتی کمی بیش از ۳۰۰ کیلومتر مربع، میزبان بیش از دو میلیون نفر است و هرگونه ورود و خروج از آن تحت کنترل کامل اسرائیل است و اسرائیل حتی کوچکترین امور مردم، از مواد غذایی تا امکانات بهداشتی و آموزشی را تحکم میکند.
وی با اشاره به محدودیتهای شدید زندگی روزمره افزود: قیمت شیر خشک کودکان به ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار رسید، نان به ۷۰ تا ۸۰ دلار رسید و مردم مجبور بودند برای زنده ماندن به کنسروهای مانده در گرما بسنده کنند.
وی عنوان کرد: گوشت تازه یا منجمد برای مردم حداقل یک سال قابل دسترسی نبود و محمولههای کمک انسانی در مصر نگه داشته میشد و گاهی فاسد میگردید.
سالم با اشاره به محدودیتهای تحصیل و رفتوآمد گفت: من میخواستم رشته پزشکی را در غزه ادامه دهم، اما اسرائیل به مدت چهار سال مانع تحصیل من شد و اجازه خروج برای ادامه تحصیل در خارج از غزه را نداد.
وی افزود: مردم فلسطین از سال ۱۹۴۸ با محرومیتها و تلاش برای بازپسگیری سرزمین خود مواجه بودهاند و هیچ حقی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
این فرمانده فلسطینی به شکنجه و آزار زندانیان و زنان در بازداشتگاهها نیز اشاره کرد و گفت: زنان زندانی مجبور میشدند حجاب خود را بردارند و مورد آزار قرار میگرفتند و پروژههای یهودیسازی و محدود کردن حضور مردم در اماکن مقدس نیز شدت یافته بود.
سالم ادامه داد: در طول دو سال کامل جنگ، مردم غزه هیچ آرامشی نداشتند و دهها جنایت رخ داد که هر یک صدها نفر را شهید یا مجروح کرد و هیچ خانوادهای بدون آسیب نماند؛ خانهها تخریب شد، اعضای خانواده شهید یا زخمی شدند و هزاران نفر آواره شدند.
وی افزود: در خانواده ما ۶۲ شهید داشتیم. برادری دارم که دو دخترش شهید شدند و فرزند دیگر قطع عضو شد. دوستان و فامیلهای ما نیز تمام اعضای خانوادهشان شهید شدند یا خانههایشان تخریب شد و بیش از ۸۰ درصد خانههای مسکونی غزه در این مدت نابود شدهاند و مردم اکنون در چادر و بدون امکانات اولیه زندگی میکنند.
سالم با اشاره به پایداری ملت فلسطین و ایمان آنها به حقوق خود تصریح کرد: ملت فلسطین با وجود تمام فشارها و مشکلات، تسلیم نخواهد شد و تا بازپسگیری کامل سرزمین و حقوق خود، مقاومت را ادامه خواهد داد.
این فرمانده جبهه مقاومت تاکید کرد: ما به زندگی با عزت و آزادی در سرزمین خود پایبندیم و هیچگاه زیر بار زور اشغالگر نخواهیم رفت.
وی در پایان با اشاره به آموزههای دینی و تجربههای تاریخی گفت: پیروزی جز از ناحیه خداوند نیست و ملت فلسطین، مانند بنیاسرائیل در زمان موسی (ع)، با صبر و ایمان میتواند بر فشارها و ظلمها فائق آید. تجربه ما نشان داده است که حتی وقتی دشمن در اوج قدرت است، ملت مستضعف و با ایمان میتواند پیروز شود.
