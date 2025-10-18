به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای دفاع مدنی غزه اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن یک خودروی غیرنظامی حامل ۱۱ نفر، مرتکب قتل عام علیه یک خانواده فلسطینی شده است.

محمود بصل، سخنگوی اداره دفاع مدنی با صدور بیانیه‌ای در این خصوص توضیح داد که این خودرو حامل ۱۱ نفر از خانواده ابو شعبان، از جمله ۷ کودک و دو زن بود که ارتش رژیم صهیونیستی آن را در محله الزیتون در شرق شهر غزه هدف قرار داد.

صهیونیست‌ها مدعی شدند که خودروی مذکور از خط زرد عبور کرده است، اما به گفته بصل باید پیش از حمله به آنها هشدار داده می‌شد یا به گونه‌ای برخورد می‌شد که منجر به کشته شدن کسی نشود. خط زرد یک خط فرضی است که مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل را از مناطقی که فلسطینیان مجاز به حرکت در آنها در سراسر نوار غزه هستند، جدا می‌کند.

بصل افزود: این اتفاق نشان داد که اشغالگران همچنان تشنه خون هستند و بر ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان بی‌گناه اصرار دارند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در پی این حادثه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اشغالگران با هدف قرار دادن خانواده ابو شعبان در حالی که آنها قصد داشتند از خانه خود در محله الزیتون در شهر غزه بازدید کنند، مرتکب قتل عام جدیدی شده‌اند.

حماس افزود که این قتل عام که منجر به شهادت ۱۱ نفر در محله الزیتون شد، جنایتی است که نیت از پیش تعیین شده اشغالگران برای هدف قرار دادن غیرنظامیان را آشکار می‌کند.

از زمان آغاز نسل‌کشی در غزه تاکنون حدود ۶۷۹۶۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۰۱۷۹ نفر دیگر زخمی شده اند که بیشتر آنها زن و کودک هستند. خسارت‌های غزه طی دو سال جنگ، بر اساس برآوردهای سازمان ملل، بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار اعلام شده است.