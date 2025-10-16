  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

افزایش شهدای غزه به مرز ۶۸ هزار نفر؛ تداوم نقض آتش‌بس از سوی «اسرائیل»

همزمان با تداوم نقض آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی، شمار شهدای این باریکه پس از نبرد طوفان الاقصی به ۶۷ هزار و ۹۶۷ شهید و شمار مجروحان به ۱۷۰ هزار و ۱۷۹ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۹ شهید به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند؛ از این تعداد، پیکر ۲۲ شهید به تازگی از زیر آوار خارج شده، ۳ نفر بر اثر جراحات قبلی و ۴ نفر در نتیجه هدف‌گیری مستقیم نظامیان اشغالگر به شهادت رسیده‌اند. همچنین، ۱۰ نفر دیگر در این مدت مجروح شده‌اند.

بر اساس این آمار جدید، شمار کل شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون به ۶۷۹۶۷ شهید و شمار مجروحان به ۱۷۰۱۷۹ نفر رسیده است.

به گفته مقام های وزارت بهداشت غزه، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون ۲۳ نفر شهید و ۱۲۲ نفر مجروح شده اند و تعداد پیکرهای خارج شده از زیر آوار ۳۸۱ نفر بوده است.

وزارت بهداشت غزه تأکید کرد که شماری از شهدا هنوز زیر آوار و در معابر گرفتار هستند و تیم‌های امدادی قادر به دسترسی به آن‌ها نیستند.

این آمار در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به نقض توافق آتش بس در نوار غزه ادامه می دهد.

در تازه ترین مورد نقض آتش بس، مجتمع پزشکی ناصر در غزه از شهادت دو نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به فلسطینیان در شهرک عبسان الکبیره، در شرق خان یونس، خبر داد.

بیمارستان العوده هم گزارش داد که چهار نفر بر اثر شلیک پهپاد رژیم اشغالگر در شرق اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه زخمی شده‌اند.

