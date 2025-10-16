به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین شهاب، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس در غزه، محله «الشجاعیه» در شرق نوار غزه را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار دادند.

برخی رسانه‌های فلسطینی از پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در آسمان نوار غزه خبر می‌دهند.

از صبح روز پنجشنبه تاکنون ۷ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

رژیم صهیونیستی از روز جمعه گذشته تاکنون بارها آتش بس اعلام شده در نوار غزه را نقض کرده است.

حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس در واکنش به این حملات گفت که رژیم صهیونیستی به صورت آشکار مفاد آتش بس را در خصوص توقف جنگ در غزه نقض کرد و تعداد دیگری از ساکنان این باریکه را در محله الشجاعیه و شهر رفح به شهادت رساند.

قاسم تصریح کرد: طرف‌های میانجی باید تل آویو را ملزم به اجرای تعهدات خود کنند.

