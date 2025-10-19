خبرگزاری مهر، گروه بینالملل، محدثه پاکروان: آتشبس شکننده در غزه بار دیگر توجه جهانیان را به ریشههای عمیق درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی و همچنین رقابتهای قدرت در منطقه جلب کرده است. هرچند این آتشبس موقت توانسته است برای مدتی کوتاه از کشتار بیشتر جلوگیری کند، اما پرسشهایی درباره دوام آن، روند بازسازی غزه و پاسخگویی عاملان جنایات همچنان در کانون بحثهای منطقهای قرار دارد.
در همین زمینه، «عبدالباری عطوان» سردبیر روزنامه «رأیالیوم»، در گفتگو با خبرگزاری مهر، آتشبس جاری را «بسیار شکننده» توصیف کرد و با اشاره به سابقه طولانی نقض توافقها از سوی رژیم صهیونیستی، چشمانداز صلح پایدار را بسیار تیره دانست.
او با نگاهی تحلیلی، به ابعاد سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی اقدامات اسرائیل پرداخت و از تخریب گسترده زیرساختهای غزه تا جاهطلبی تلآویو برای تحقق طرح «اسرائیل بزرگ» سخن گفت؛ مسائلی که به گفته او مانع هرگونه ابتکار واقعی برای صلح در منطقه هستند.
آتشبس در غزه بسیار شکننده است
عطوان در پاسخ به پرسشی درباره پایداری آتشبس در غزه گفت: این آتشبس بسیار شکننده است، چون رژیم صهیونیستی هرگز قابل اعتماد نبوده است. پیش از این توافقهای متعددی درباره آتشبس و تبادل اسرا انجام شده، اما هیچکدام به نتیجه نرسیده است. نگاهی بیندازید به لبنان؛ پس از بیش از ۸ ماه از آتشبس، اسرائیل بیش از ۵ هزار بار آن را نقض کرده و تقریباً هر روز به لبنان حمله کرده و مردم را میکشد. همین تجربه میتواند در غزه تکرار شود. امروز نیز با وجود آتشبس، شماری غیرنظامی در حملات رژیم صهیونیستی شهید شدند. این رژیم هیچگاه به تعهداتش پایبند نبوده است؛ نه در لبنان، نه در یمن، نه در غزه و نه در کرانه باختری. به همین دلیل، من خوشبین نیستم.
بازسازی غزه؛ وعدهای بیاعتبار
وی درباره روند بازسازی غزه گفت: بازسازی غزه مرحلهای بسیار پیچیده خواهد بود، زیرا تقریباً کل این منطقه با خاک یکسان شده است. رژیم صهیونیستی حدود ۹۵ درصد خانهها و ساختمانهای بلند غزه را ویران کرده و بیش از دو میلیون نفر را بیخانمان ساخته است. پرسش اصلی این است که آیا اسرائیل اجازه بازسازی خواهد داد؟ و اگر بله، چه کسی هزینه آن را پرداخت میکند؟
عطوان ادامه داد: اسرائیل خود عامل این ویرانی است، اما از کشورهای عربی میخواهد هزینه بازسازی را بپردازند؛ پروژهای که ممکن است دهها میلیارد دلار هزینه داشته باشد. هنوز برای صحبت از بازسازی خیلی زود است، زیرا ما تازه در مرحله نخست آتشبس هستیم. اسرائیل ممکن است بار دیگر توافق را نقض کند و حتی به اشغال مجدد غزه بازگردد.
او با انتقاد از حمایتهای واشنگتن از تلآویو افزود: دولت آمریکا به تل آویو چراغ سبز داده تا غزه را نابود کند. تا زمانی که آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت میکند، این جنایات ادامه خواهد یافت و بازسازی تنها شعاری بیمحتوا خواهد بود. در حال حاضر، اولویت اصلی باید نجات مردم غزه از نسلکشی، گرسنگی و ویرانی و نیز تسهیل ورود کمکهای انسانی باشد. مردم واقعاً در حال مرگ از گرسنگی هستند. ابتدا باید آنها را زنده نگه داریم و پس از آن درباره بازسازی صحبت کنیم.
طرح اسرائیل برای سلطه بر منطقه
عطوان در بخش دیگری از گفتوگو درباره تأثیر به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط برخی کشورها گفت: در شرایط کنونی، مهمترین مسئله حفظ آتشبس است. دیگر سخن گفتن از راهحل دو دولتی یا تشکیل کشور مستقل فلسطین موضوعیتی ندارد، زیرا آمریکا که خود حامی آتشبس و بهاصطلاح طرح صلح است چنین دولتی را به رسمیت نمیشناسد. ترامپ بارها اعلام کرده که با ایجاد دولت مستقل فلسطین مخالف است. او با تمام تلاشها برای دستیابی به راهحل پایدار مخالفت کرده است.
این تحلیلگر برجسته جهان عرب افزود: فلسطینیها خواهان تشکیل دولت مستقل خود هستند، نه فقط در غزه و کرانه باختری، بلکه در سراسر سرزمین فلسطین. اما مشکل اینجاست که اسرائیل به دنبال حفظ مرزهای اشغالی سال ۱۹۴۸ نیست، بلکه هدفش ایجاد اسرائیل بزرگ است؛ طرحی که به بهای اشغال کامل فلسطین و بخشهایی از کشورهای عربی مانند سوریه، لبنان، عربستان، عراق و مصر تمام خواهد شد. رژیم صهیونیستی میخواهد کل منطقه را در کنترل خود بگیرد و ساختار ژئوپلیتیکی منطقه را بازطراحی کند.
عطوان با اشاره به تهدیدهای تل آویو علیه ایران گفت: آمریکا رژیم صهیونیستی در پی نابودی زیرساختهای نظامی و هستهای ایران هستند. آنها متخصص جنگ و تخریباند، نه صلح و سازندگی. باید هوشیار و آماده باشیم تا در برابر طرح رژیم اسرائیل برای سلطه بر منطقه ایستادگی کنیم.
برنامه پنهان تلآویو و واشنگتن در غزه
عطوان درباره احتمال محاکمه سران رژیم صهیونیستی به اتهام جنایت جنگی گفت: سران تل آویو در پی نابودی کامل مردم فلسطین هستند. همانطور که ترامپ گفت، هدف آنها تبدیل غزه به «ریویرا خاورمیانه» (سرزمین آوارگان) است. غزه منابع غنی نفت و گاز دارد و رژیم صهیونیستی و تیم ترامپ قصد دارند صدها میلیارد دلار از این منابع سود ببرند. برای تحقق این هدف، آنها میخواهند ساکنان غزه را به تدریج بیرون کنند.
وی ادامه داد: اسرائیل این طرح شوم را مرحلهبهمرحله اجرا خواهد کرد. ابتدا از آتشبس سخن میگوید، سپس با بهانهتراشی آن را نقض میکند و در نهایت از همین بهانهها برای خروج از انزوای بینالمللی استفاده خواهد کرد. ترامپ نیز در این مسیر هم برای منافع اسرائیل و هم منافع شخصی خود به عنوان دلال املاک عمل میکند. او غزه را فرصتی برای تجارت و کسبوکار میبیند، حتی اگر بهای آن رنج مردم باشد.
منطقه در آستانه جنگی جدید
عطوان در پایان گفت: منطقه همچنان در آستانه جنگی جدید قرار دارد. رئیسجمهور فعلی آمریکا، رئیسجمهور صلح نیست بلکه رئیسجمهور جنگ است. او برای تقویت رژیم صهیونیستی روی کار آمده و با اعطای ۲۶ میلیارد دلار کمک مالی به تل آویو، راه را برای جنگهای آینده هموار کرده است. تا زمانی که هیچ نیروی قدرتمند منطقهای برای مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود نداشته باشد، خاورمیانه بیثبات خواهد ماند، شاید برای دهها سال یا حتی قرنها.
