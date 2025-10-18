به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری النشره، عدنان ابوحسنه سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آن روا) در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی اظهار داشت که رژیم صهیونیستی به این آژانس اجازه نداده است کمکهای مورد نیاز را به نوار غزه وارد کند.
وی توضیح داد که آنچه از کمکها وارد نوار غزه میشود، یک سوم نیاز واقعی است و تنوعی در آن وجود ندارد.
ابوحسنه تأخیر رژیم صهیونیستی در ورود کمکها به نوار غزه را «باجگیری» دانست و تأکید کرد: اسرائیل نباید ورود کمکها را به بازگرداندن اجساد اسیران کشته شده مرتبط کند و لازم است سرپناه موقتی برای آوارگان پیدا شود و ما در این زمینه برنامههای خود را داریم.
وی با اعلام اینکه تمام عملیات آن روا در نوار غزه ادامه دارد، به جز ورود کمکهای مورد نیاز از خارج؛ تأکید کرد که خدمات پزشکی در نوار غزه کاملاً فروپاشیده است.
