  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۶

آغاز مذاکرات ساخت تونل ۱۰۰کیلومتری بین روسیه و آمریکا؛ ترامپ: جذاب است

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و فرستاده ویژه ریاست جمهور این کشور برای همکاری اقتصادی با سایر کشورها می‌گوید که گفتگوها درباره پروژه ساخت تونلی بین روسیه و آمریکا آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کریل دیمیتریف، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و فرستاده ویژه ریاست جمهوری این کشور برای همکاری اقتصادی با سایر کشورها می‌گوید که گفتگوها درباره پروژه ساخت تونلی بین روسیه و آمریکا در امتداد تنگه «بِرینگ» آغاز شده است.

دیمیتریف در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: گفتگوها درباره تونل آغاز می‌شود.

طرح ساخت تونل ۱۰۰ کیلومتری زیر تنگه برینگ دهه‌ها مورد بحث بوده است. دیمیتریف پیش‌تر گفته بود که احتمالاً این تونل ظرف هشت سال تکمیل شده و هزینه آن از هشت میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد. به گفته وی، این پروژه می‌تواند دری به سوی اکتشافات مشترک منابع طبیعی بین دو کشور باشد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای آمریکایی‌اش در کاخ سفید گفت که به نظرش ایده ساخت این تونل جذاب است.

کد خبر 6625480

