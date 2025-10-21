به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، یک مقام کاخ سفید امروز سه شنبه اعلام کرد که «هیچ برنامهای» برای دیدار بین رئیسجمهور ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در «آینده نزدیک» وجود ندارد.
این مقام آگاه کاخ سفید به سیبیاس نیوز گفت که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، «تماس تلفنی سازندهای» داشتند و دیدار حضوری آینده بین روبیو و لاوروف «ضروری نیست».
مقام مذکور در کاخ سفید گفت: هیچ برنامهای برای دیدار رئیسجمهور ترامپ با رئیسجمهور پوتین در آینده نزدیک وجود ندارد.
