۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

کاخ سفید: برنامه‌ای برای دیدار ترامپ و پوتین در آینده نزدیک وجود ندارد

یک مقام کاخ سفید به «سی بی اس نیوز» اعلام کرد: هیچ برنامه‌ای برای دیدار میان ترامپ و پوتین در آینده نزدیک وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، یک مقام کاخ سفید امروز سه شنبه اعلام کرد که «هیچ برنامه‌ای» برای دیدار بین رئیس‌جمهور ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در «آینده نزدیک» وجود ندارد.

این مقام آگاه کاخ سفید به سی‌بی‌اس نیوز گفت که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، «تماس تلفنی سازنده‌ای» داشتند و دیدار حضوری آینده بین روبیو و لاوروف «ضروری نیست».

مقام مذکور در کاخ سفید گفت: هیچ برنامه‌ای برای دیدار رئیس‌جمهور ترامپ با رئیس‌جمهور پوتین در آینده نزدیک وجود ندارد.

