واکنش اروپا به دیدار زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «آنتونیو کاستا»، رئیس شورای اروپا در واکنش به دیدار زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید در اظهاراتی گفت: هدف مشترک ما دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار برای اوکراین است.
وی افزود: حمایت نظامی، مالی و دیپلماتیک در کنار تضمینهای امنیتی، پایههای اصلی تحقق صلح عادلانه در اوکراین است.
صدراعظم آلمان: زلنسکی از حمایت کامل آلمان و متحدان اروپایی برخوردار است
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان نیز اعلام کرد که زلنسکی از حمایت کامل آلمان و کشورهای اروپایی برخوردار است.
مرتس گفت: پس از دیدار زلنسکی با ترامپ، درباره گامهای بعدی هماهنگی کردیم و از آن حمایت خواهیم کرد.
وی همچنین تأکید کرد: اوکراین نیازمند یک طرح فوری صلح است تا بتوان به درگیریها و خونریزیها پایان داد.
نخستوزیر انگلیس: به حمایت از اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه میدهیم
کر استامر، نخستوزیر انگلیس اعلام کرد که امشب گفتوگوهای سازندهای با «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین، شماری از رهبران اروپایی و دبیرکل ناتو داشته است.
وی با تأکید بر تداوم پشتیبانی لندن از کییف در برابر حملات روسیه گفت: انگلیس همچنان در کنار مردم اوکراین ایستاده و به ارائه کمکهای بشردوستانه و حمایتهای نظامی ادامه خواهد داد.
نخستوزیر انگلیس خاطرنشان کرد: جامعه جهانی باید برای تحقق صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین تلاش کند.
