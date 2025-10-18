  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۵:۳۸

واکنش اروپا به دیدار زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید

شورای اروپا، انگلیس و آلمان در واکنش به دیدار زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید، بار دیگر حمایت خود را از اوکراین اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «آنتونیو کاستا»، رئیس شورای اروپا در واکنش به دیدار زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید در اظهاراتی گفت: هدف مشترک ما دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار برای اوکراین است.

وی افزود: حمایت نظامی، مالی و دیپلماتیک در کنار تضمین‌های امنیتی، پایه‌های اصلی تحقق صلح عادلانه در اوکراین است.

صدراعظم آلمان: زلنسکی از حمایت کامل آلمان و متحدان اروپایی برخوردار است

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان نیز اعلام کرد که زلنسکی از حمایت کامل آلمان و کشورهای اروپایی برخوردار است.

مرتس گفت: پس از دیدار زلنسکی با ترامپ، درباره گام‌های بعدی هماهنگی کردیم و از آن حمایت خواهیم کرد.

وی همچنین تأکید کرد: اوکراین نیازمند یک طرح فوری صلح است تا بتوان به درگیری‌ها و خون‌ریزی‌ها پایان داد.

نخست‌وزیر انگلیس: به حمایت از اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه می‌دهیم

کر استامر، نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که امشب گفت‌وگوهای سازنده‌ای با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، شماری از رهبران اروپایی و دبیرکل ناتو داشته است.

وی با تأکید بر تداوم پشتیبانی لندن از کی‌یف در برابر حملات روسیه گفت: انگلیس همچنان در کنار مردم اوکراین ایستاده و به ارائه کمک‌های بشردوستانه و حمایت‌های نظامی ادامه خواهد داد.

نخست‌وزیر انگلیس خاطرنشان کرد: جامعه جهانی باید برای تحقق صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین تلاش کند.

