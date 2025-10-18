  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۶

تکلیف تامین تام‌هاوک برای اوکراین روشن شد

رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی‌اش گفته است که واشنگتن تا اینجا، برنامه‌ای برای تامین موشک دوربرد تام‌هاوک برای کی‌یف ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آکسیوس به نقل از منابع نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی‌اش، نسبت به تامین موشک تام‌هاوک برای کی‌یف ابراز عدم تمایل کرده است.

به نوشته این رسانه، ترامپ به روشنی اعلام کرد که اولویت فعلی او دیپلماسی است و به اعتقاد وی، تامین تام‌هاوک برای اوکراین، اولویت دیپلماسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

همچنین ترامپ در دیدارش با زلنسکی در کاخ سفید گفته که واشنگتن، خود به موشک‌های تام‌هاوک و برخی تسلیحات دیگری که آمریکا برای کی‌یف تامین می‌کند، نیاز دارد.

با توجه به آنچه آکسیوس گزارش داده‌است، به نظر می‌رسد که تکلیف تامین موشک‌های دوربرد تام‌هاوک که به سوژه محافل خبری بدل شده بود، فعلا با ناامیدی کی‌یف روشن شده باشد.

این گزارش در حالی است که ترامپ پیش از دیدار با زلنسکی، از طریق تلفن با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده بود.

