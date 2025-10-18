  1. ورزش
جاور و مجلل در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا مدال برنز گرفتند

در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا تیم روئینگ ایران صاحب دومدال برنز در قایق های دونفره زنان و مردان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا در ویتنام ، مهسا جاور و فاطمه مجلل در قایق دو نفره سنگین وزن بانوان و در مرحله فینال مقابل حریفانی از ازبکستان، ویتنام، چین تایپه، فیلیپین و سنگاپور قرار گرفتند.

تیم دو نفره سنگین وزن بانوان با کسب رکورد ۷:۲۲.۳۰ موفق به کسب مدال برنز شد. تیم های ازبکستان و ویتنام در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند.

امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی در رقابت فینال قایق سبک وزن مردان به مصاف حریفان رفتند و به مدال برنز رسیدند.

تیم دو نفره سبک وزن مردان ایران با ثبت رکورد ۶:۴۳.۲۴ در جایگاه سوم قرار گرفت. ورزشکاران هند و ازبکستان در این بخش به ترتیب مدال های طلا و نقره را کسب کردند.

تیم دو نفره سبک وزن زنان ایران هم صبح امروز صاحب یک مدال طلا شده بود.

