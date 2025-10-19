مدال نقره روئینگ آسیا به نوروزی رسید؛ پایان کار ایران با ۵ مدال

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه در هایفونگ ویتنام پیگیری شد و نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.

در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا در فینال تک نفره سبک وزن بانوان زینب نوروزی در فینال مسابقات با کسب رکورد ۸:۲۴.۷۵ توانست مدال نقره را برای تیم ایران بدست آورد.



در این بخش ورزشکار هنگ‌کنگ به مدال طلا رسید و ورزشکاری از قزاقستان در جایگاه سوم ایستاد.



صبح امروز فاطمه مجلل در سنگین وزن بانوان موفق به کسب مدال طلا شد.

تیم چهارنفره زنان ایران هم به دلیل نامساعد شدن حال فاطمه مجلل، مسابقه را از دست داد.

نتایج تیم ایران در این رقابتها به این ترتیب است:

فاطمه مجلل مدال طلای قایق تک نفره سنگین وزن

زینب نوروزی مدال نقره قایق تک نفره سبک وزن

تیم دو نفره سبک وزن زنان مدال طلا

تیم دونفره سنگین وزن زنان مدال برنز

تیم دونفره سبک وزن مردان مدال برنز

تیم دونفره سنگین وزن مردان به مدال نرسید

امیرحسین محمودپور در قایق تک نفره سبک وزن مردان ششم شد

تیم روئینگ کشورمان با کسب ۵ مدال شامل دو طلا، یک نقره و دو برنز به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا هایفونگ ویتنام پایان داد.