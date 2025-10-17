  1. ورزش
راهیابی سه قایق دیگر ایران به فینال مسابقات روئینگ آسیا

دومین روز مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا با راهیابی سه قایق دیگر ایران به فینال پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های روئینگ قهرمانی آسیا در ویتنام، امروز جمعه قایقرانان کشورمان در سه ماده دیگر به مصاف رقبا رفتند که سه قایق به فینال A و یک قایق به فینال B راه یافت. فاطمه مجلل در تک نفره وزن بانوان به مصاف حریفانی از سنگاپور و مالزی رفت و با قرار گرفتن در جایگاه نخست مستقیماً به فینال اصلی رقابت ها رسید.

زینب نوروزی ملی‌پوش کشورمان در تک نفره وزن بانوان و در تعیین لاین موفق شد به مسابقات فینال راه پیدا کند. تیم ۴ نفره سنگین وزن بانوان متشکل از مهسا جاور، زینب نوروزی، فاطمه مجل و کیمیا زارعی از ساعت ۶:۴۰ به مصاف حریفانی از فیلیپین، ویتنام، اندونزی، هنگ‌کنگ و تایلند رفتند و موفق به راهیابی به فینال شدند.

محمدحسین حقی و مسعود محمدی ملی‌پوشان کشورمان در قایق دو نفره سنگین وزن آقایان، از صعود مستقیم به فینال بازماندند. تیم دو نفره ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریفان خود رفت و به فینال B این مسابقات رسید.

با پایان یافتن دومین روز از دور مقدماتی این رقابت ها، هشت قایق کشورمان در روزهای آینده در فینال به مصاف رقبای آسیایی خود خواهند رفت.

