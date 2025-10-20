دختران روئینگ ایران روی ریل موفقیت/ برای مدال های بیشتر هوشیار باشید!

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان با کسب ۵ مدال برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید. در این رقابت ها، فاطمه مجلل در قایق سنگین وزن طلا گرفت، تیم دو نفره سبک وزن زنان نشان طلا را از آن خود کرد. زینب نوروزی قایقران ایران در المپیک دوره قبل مدال نقره سبک وزن را به گردن آویخت. تیم دو نفره سنگین وزن زنان و مردان هم صاحب نشان های برنز شدند. امیرحسین محمودپور ششم شد و تیم مردان سنگین وزن هم به مدالی نرسید. تیم چهار نفره دختران ایران هم به دلیل مصدومیت فاطمه مجلل در فینال حاضر نشد تا مدالی که سالها از آن قایقرانان زن کشورمان می شد این بار از دست برود.

همچون دوره های گذشته سهم مدالی دختران ایران در مدال پر رنگ تر بود و قایقرانان مرد با یک نشان بیشتر نسبت به دوره قبل به کسب دو مدال برنز بسنده کردند. نتایجی که بارها مربیان روئینگ یادآور شده بودند که باید تلاش برای استعدادیابی در بخش مردان سرعت بگیرد تا نفرات جوان جایگزین نسل قبلی شود. حتی مدال برنز مردان هم در شرایطی بدست آمده که تیم هایی چون هند و هنگ کنگ و چین تایپه طلا و نقره گرفتند و این فاصله می تواند تهدیدی برای تکرار این مدال در آینده باشد. رنگ مدالهای بخش مردان دراین سالها از طلا به نقره و در این دوره به دو برنز رسیده است.

۵ مدال تیم ایران در شرایطی بدست آمده که قایقرانان چین و ژاپن و کره جنوبی در مسابقات حاضر نشدند. روئینگ سواران مرد ایران دو برنز خود را پشت سر هند و هنگ کنگ و چین تایپه بدست آوردند و قطعاً اگر رویکرد تیم تغییر نکند این مدال ها در بازیهای آسیایی ناگویا تکرار نخواهند شد. سه مدال طلا و نقره زنان ما هم شرایط مشابهی دارند چرا که با حضور ورزشکاران مدعی تکرار این مدالها در ناگویا سخت خواهد بود.

نگاهی به ادوار گذشته؛ مدالهایی که از دست رفت!

روئینگ در ایران به طور رسمی از سال ۲۰۰۶ به سبد مدالی رشته های آبی ورزش کشور اضافه شد. نگاهی به مدالهای شش دوره گذشته حضور قایقرانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا نشان می دهد که مدالهای طلای انفرادی در بخش مردان و زنان رنگ باخته اند و مدالهای چهار نفره مردان به دلیل عدم سرمایه گذاری بر روی قایق های چهار نفره از سبد مدالی این رشته حذف شده است. شانس تکرار مدال چهار نفره بانوان هم با مصدومیت مجلل از دست رفت. در مجموع مسابقات ادوار گذشته در بخش زنان تک نفره ۶ مدال، دو نفره ۹ مدال و چهار نفره شش مدال داشتیم. در بخش مردان تک نفره ۴ مدال، دو نفره یک مدال و چهار نفره هم دو مدال داشتیم.

سال ۲۰۱۶ - چین:

یک طلا، یک نقره و ۳ برنز - نازنین ملایی اولین مدال طلای خود را در آسیا تصاحب کرد و تنها طلایی تیم ایران بود. قایق چهار نفره دو پاروی زنان تک مدال نقره، قایق تک پاروی زنان در ماده چهار نفره، قایق دو نفره، قایق چهار نفره و تک پاروزن ایران هم نشان های برنز را گرفتند تا سهم مدال آوری مردان در این رویداد به صفر برسد.

سال ۲۰۱۷ - تایلند:

تیم روئینگ ایران صاحب ۵ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز شد که در این سبد مدالی، چهار مدال طلا از آن قایق های تک نفره، دو نفره و چهار نفره و دو مدال نقره در دو قایق دو نفره از آن ورزشکاران زن بود. یک مدال طلای چهار نفره و یک برنز تک نفره هم به مردان رسید.

سال ۲۰۱۹- کره جنوبی:

۲ طلا و ۵ برنز از آن قایقرانان کشورمان شد که دو طلا از آن قایق های تک نفره زنان و مردان سنگین وزن، دو برنز برای قایق های چهار نفره زنان و مردان، دو برنز به قایق های دو نفره بانوان و یک تک مدال برنز هم توسط قایقران مرد کشورمان ثبت شد.

سال ۲۰۲۱ - تایلند: ایران در این مسابقات حاضر نبود

سال ۲۰۲۲- تایلند:

۳ طلا و ۴ برنز - نازنین ملایی باز هم مدال طلای تک نفره آسیا را از آن خود کرد. دو نفره زنان دومین مدال طلای کاروان کشورمان بود. قایق های دو نفره مردان، تک نفره مردان، دو نفره مردان، چهار نفره زنان مدال های برنز را گرفتند.

سال ۲۰۲۴- سمرقند ازبکستان:

۲ طلا و ۳ نقره - باز هم مدالهای طلای کشورمان به قایقرانان زن رسید و مردان سهمی در کسب مدالهای طلا نداشتند. قایق ها تک نفره و دو نفره زنان مدال طلا گرفتند. قایق های تک نفره مردان، دو نفره و چهار نفره با سکان زنان مدال نقره را دریافت کردند.

تثبیت جایگاه قایق های دونفره ایران در آسیا / زنان روی ریل موفقیت

کسب مدال طلا و نقره دو نفره زنان در این رقابت ها باز هم مسیر را برای این قایق ها در آسیا هموار کرد. به نظر می رسد روئینگ کشورمان به یک ثبات در وضعیت قایق های دو نفره زنان رسیده است. حضور قایق دو نفره روئینگ در المپیک پاریس نیز در همین مسیر سرمایه گذاری بر روی قایق های تیمی به دست آمده بود. در قایق دو نفره مردان تیم کشورمان تنها با اختلاف زیر ۳ ثانیه بعد از هند سوم شد. هر چند این مدال ارزش زیادی دارد اما حضور پر رنگ هند در رنکینگ مدالی این رقابت ها بسیار معنادار بود.

هندوستان در چند سال گذشته در بسیاری از رشته های ورزشی شروع به برنامه ریزی و سرمایه گذاری کلان کرده و حالا نتیجه آن را برداشت می کند. هندوستان در روئینگ آسیا به همراه چین تایپه، ویتنام، ازبکستان، هنگ کنگ در حال رسیدن به صدر آسیا هستند و اگر ایران رویکرد خود را تغییر ندهد این کشور تبدیل به یک رقیب جدی برای تصاحب جایگاه های مدالی کشورمان در بخش مردان و زنان خواهد شد. سهم مدالی قایق های چهار نفره و هشت نفره هم در این مسابقات صفر بوده و رقابت پایداری را در چند دوره اخیر در مسابقات قهرمانی آسیا در بخش مردان نداشتیم که دلیل این مسئله هم می تواند عدم سرمایه گذاری قایقرانی در چند سال گذشته بر روی این قایق ها به دلیل عدم نبود تجهیزات، عدم هماهنگی تیمی، عدم استعدادیابی مستمر، نبود ورزشکاران شاخص و مشکلات اقتصادی بر سر راه اعزام ورزشکاران بیشتر و اعزام تنها با نگاه مدال آوری صرف باشد. بیشتر سهم مدال آوری قایقرانان کشورمان در این رقابت ها در بخش سبک وزن است و قایقرانان در بخش سنگین وزن نمی توانند با رقبای قدر خود رقابت کنند.

نبود سخت افزار و عدم تجربه بین المللی سد راه موفقیت قایقرانان

فدراسیون روئینگ از سال گذشته با نظر احمد دنیامالی رئیس اسبق فدراسیون قایقرانی و وزیر ورزش و جوانان دولت چهاردهم به سرپرستی محسن شادی تشکیل و به طور رسمی این رشته از فدراسیون قایقرانی منفک شد. این اتفاق در حالی افتاده است که روئینگ ایران سهم موفقیت های بیشتری را بالاخص در بخش زنان در المپیک داشته است اما همیشه معضل نبود پیست استاندارد دو هزار متری، کمبود فضاهای تمرینی پراکنده در کشور برای استعدادیابی و فرصت برابر آموزش در استان های کل کشور، تجهیزات گران و واردات کم قایق های به روز، سد راه بزرگی برای این رشته بوده. در طی این سالها با هماهنگی برای حضور در کمپ های تمرینی و به طور خاص کمپ های تمرینی در کشور روسیه تلاش شد تا این خلاء پر شود اما مشکلات اقتصادی پیش روی فدراسیون، نبود اسپانسرهای قدرتمند و … سد راهی شده تا نه تنها این اردوهای بلند مدت از برنامه ها حذف یا کمرنگ شوند بلکه ورزشکاران کشورمان حضور در میادین بین المللی را هم برای کسب تجربه از دست بدهند و به حضور در رقابتهای اصلی بسنده شود. قایقرانی یک رشته رکوردی بوده و با صدم های ثانیه سر و کار دارد و نبود همزمان پیست استاندارد، قایق های به روز تخصصی و میدان می تواند به مرور زمان، فاصله پاروزنان ایران را از کشورهای دیگر زیاد کند.

نیاز به حضور مربیان خارجی و دانش به روز

فدراسیون تازه تاسیس روئینگ به طور قطع باید برای حفظ شرایط فعلی اش ضمن تامین تجهیزات سخت افزاری و تدارکات خوب به فکر حضور دانش مربیان به روز جهان هم باشد. با همین نگاه در دو ماه گذشته دو مربی خارجی زن و مرد به راس تیم های ملی این رشته اضافه شدند. این فاصله کم حضور مربیان تا مسابقات قهرمانی آسیا و عدم حضور در مسابقات تدارکاتی خلاء های تیم را به خوبی پر نکرد و نیاز است که روئینگ برای حفظ مدال های دو نفره و تک نفره خود در آینده، حضور در کمپ های تمرینی و مسابقات بین المللی و به روز شدن زیرساخت های داخل کشور را به طور جدی در برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت خود قرار دهد، چرا که این مسئله یک ابزار قدرتمند در کنار مربی خارجی است و بدون آنها، تکمیل این پازل نتیجه دلخواه را نخواهد داشت.

تعیین تکلیف رئیس فدراسیون روئینگ در کمترین زمان

ثبت نام کاندیداها برای برگزاری انتخابات، اولین فدراسیون روئینگ انجام شده و محسن شادی تنها نامزد احراز این پست می باشد. با توجه به اینکه فرصت آماده سازی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا و بعد از آن، رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۸ بسیار اندک است باید وزارت ورزش و جوانان زمینه برگزاری انتخابات این فدراسیون را هر چه زودتر فراهم کنند. زمان برای این رشته المپیکی کم است و اگر می خواهند در سبد مدالی ناگویا مدالهای خود را حداقل در بخش قایق های تک و دو نفره سبک وزن تکرار کنند و باز هم سهمیه المپیک را برای بخش زنان حفظ کنند باید از امروز برنامه ریزی کنند چرا که حضور قدرتمند کشورهایی چون هند، هنگ کنگ و ویتنام و چین تایپه قبل از ایران در مسابقات قهرمانی آسیا زنگ خطری جدی برای سکوها و سهمیه ایران در آسیا و بازیهای آسیایی ناگویاست.