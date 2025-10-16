راهیابی چهار قایق ایران به فینال مسابقات قهرمانی روئینگ آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا در بخش بزرگسالان از امروز در ویتنام آغاز شد که نمایندگان کشورمان در نخستین روز این رقابت ها در ماده به مصاف رقبا رفتند و در نهایت هر چهار قایق کشورمان راهی فینال این بازیها شدند.

در اولین مسابقه کشورمان امیرحسین محمودپور در گروه دوم سبک‌وزن مردان به مصاف رقبای خود رفت. محمودپور در این مسابقه به مصاف قایقرانانی از تایلند، کره جنوبی، کره شمالی و چین تایپه رفت و در رتبه دوم قرار گرفت و به فینال رقابت ها راه یافت.

تیم دو نفره سبک وزن مرردان ایران متشکل از امیرحسین محمودپور و امیر رضا عبدالی با قرار گرفتن در جایگاه دوم به فینال مسابقات صعود کرد. امیرحسین محمودپور و امیر رضا عبدالی در دو نفره سبک وزن آقایان در گروه اول با قایق هایی از کویت، قزاقستان و فیلیپین به رقابت پرداخت و به فینال رسید.

تیم دو نفره سنگین وزن بانوان ایران متشکل از مهسا جاور و فاطمه مجلل با قرار گرفتن در جایگاه دوم به مسابقات فینال صعود کردند. مهسا جاور و فاطمه مجلل در گروه اول دو نفره سنگین وزن به مصاف حریفانی از سنگاپور، ازبکستان و هند رفتند و در جایگاه دوم ایستاد و راهی فینال مسابقات شد.

تیم دو نفره سبک وزن بانوان ایران متشکل از زینب نوروزی و کیمیا زارعی با قرار گرفتن در جایگاه اول به مسابقات فینال شدند. زینب نوروزی و کیمیا زارع در دو نفره سبک وزن بانوان هم در دور مقدماتی با قایق هایی از اندونزی، ویتنام، تایلند و هنگ کنگ به رقابت پرداختند و با قرار گرفتن در جایگاه اول به فینال رسیدند.