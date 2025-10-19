پاروزن المپیکی ایران مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ۴ نفره بانوان که به فینال مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا صعود کرده بود به دلیل مصدومیت فاطمه مجلل از رقابت در فینال این ماده بازماند.

در ادامه مسابقات فینال قهرمانی آسیا در ویتنام امروز، تیم ۴ نفره بانوان که به مرحله فینال صعود کرده بود به دلیل مصدومیت فاطمه مجلل پس از کسب مدال طلا در تک نفره از رقابت در فینال بازماند.



صبح امروز فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن بانوان موفق به کسب مدال طلا و زینب نوروزی در تک نفره سبک وزن بانوان موفق به کسب مدال نقره شد.

تیم روئینگ کشورمان با کسب ۵ مدال شامل دو طلا، یک نقره و دو برنز به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا پایان داد.