محبان: تصادف محور بجنورد به شیروان ۹ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی، ابوالفضل محبان گفت: جمعه شب گزارشی از وقوع حادثه برخورد خودروی تویوتا کمری با پژو ۴۰۵ در محور بجنورد به شیروان، بعد از تونل، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امداد و نجات پایگاه سیساب و کوهستان به محل حادثه اعزام شدند که ارزیابی اولیه نشان داد این سانحه ۹ مصدوم برجای گذاشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی بیان کرد: امدادرسانی اولیه توسط نیروهای هلال‌احمر انجام و مصدومان با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.