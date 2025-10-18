بازار ارز تجاری ترمز قیمت دلار را کشید+ جدول نرخ ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۲۵,۰۱۵ و ۷۰۳,۸۹۸ ریال ثابت ماند.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار است.

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۰۳,۸۹۸ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۷۹ درصدی (بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.

انتظار می‌رود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

شایان ذکر است در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۲۹,۳۰۶ ریال به ۷۲۵,۰۱۵ ریال بیانگر رشد بیش از ۶۸ درصدی (بیش از ۲۹ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۲۵۹۱ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۶ هزار و ۲۸۲ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۲۵۱۶ ریالی) به ۸۲۱ هزار و ۶۳۳ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات بدون تغییر نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۱۹۷ هزار و ۴۱۷ ریال و ۱۹۱ هزار و ۶۶۷ ریال ارزش‌گذاری شده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۸,۴۹۰ ۷۲۵,۰۱۵ ۰ ۶۹۷,۵۶۳ ۷۰۳,۸۹۸ ۰ یورو EUR ۸۳۸,۶۶۵ ۸۴۶,۲۸۲ ۲,۵۹۱ ۸۱۴,۲۳۸ ۸۲۱,۶۳۳ ۲,۵۱۶ پوند انگلیس GBP ۹۶۴,۲۴۷ ۹۷۳,۰۰۴ ۱,۹۸۵ ۹۳۶,۱۶۲ ۹۴۴,۶۶۴ ۱,۹۲۷ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۵,۶۴۰ ۱۹۷,۴۱۷ ۰ ۱۸۹,۹۴۲ ۱۹۱,۶۶۷ ۰ یوان چین CNY ۱۰۰,۸۱۶ ۱۰۱,۷۳۲ ۲۶ ۹۷,۸۸۰ ۹۸,۷۶۹ ۲۵ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۸۴۲ ۵۵,۳۴۰ -۹ ۵۳,۲۴۵ ۵۳,۷۲۹ -۷ یکصد ین ژاپن JPY ۴۷۷,۸۶۴ ۴۸۲,۲۰۴ ۲,۷۶۱ ۴۶۳,۹۴۶ ۴۶۸,۱۵۹ ۲,۶۸۰ ریال عمان OMR ۱,۸۶۷,۳۳۳ ۱,۸۸۴,۲۹۲ -۴۷۴ ۱,۸۱۲,۹۴۵ ۱,۸۲۹,۴۱۰ -۴۶۰ روبل روسیه RUB ۸,۸۴۳ ۸,۹۲۳ -۳۳۹ ۸,۵۸۶ ۸,۶۶۴ -۳۲۸ لیر ترکیه TRY ۱۷,۱۲۵ ۱۷,۲۸۱ -۴۴ ۱۶,۶۲۶ ۱۶,۷۷۷ -۴۴ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۰۵,۱۳۰ ۵۰۹,۷۱۷ ۳۱۰ ۴۹۰,۴۱۶ ۴۹۴,۸۷۰ ۳۰۰ روپیه هند INR ۸,۱۶۴ ۸,۲۳۸ -۱ ۷,۹۲۶ ۷,۹۹۸ -۱ دلار کانادا CAD ۵۱۱,۴۸۰ ۵۱۶,۱۲۵ -۴۲۳ ۴۹۶,۵۸۲ ۵۰۱,۰۹۲ -۴۱۱ دلار استرالیا AUD ۴۶۵,۹۷۰ ۴۷۰,۲۰۲ -۱,۹۵۰ ۴۵۲,۳۹۸ ۴۵۶,۵۰۷ -۱,۸۹۳ فرانک سویس CHF ۹۰۷,۱۲۵ ۹۱۵,۳۶۳ ۵,۹۱۴ ۸۸۰,۷۰۴ ۸۸۸,۷۰۲ ۵,۷۴۲ کرون سوئد SEK ۷۶,۱۸۶ ۷۶,۸۷۸ ۳۹۷ ۷۳,۹۶۷ ۷۴,۶۳۹ ۳۸۶ کرون نروژ NOK ۷۱,۴۰۳ ۷۲,۰۵۱ ۲۶۳ ۶۹,۳۲۳ ۶۹,۹۵۳ ۲۵۶ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۲۸۵ ۱۱۳,۳۰۵ ۳۳۰ ۱۰۹,۰۱۴ ۱۱۰,۰۰۴ ۳۲۰ ریال قطر QAR ۱۹۷,۳۸۷ ۱۹۹,۱۸۰ ۰ ۱۹۱,۶۳۹ ۱۹۳,۳۷۹ ۰ ریال عربستان SAR ۱۹۱,۵۹۷ ۱۹۳,۳۳۷ ۰ ۱۸۶,۰۱۷ ۱۸۷,۷۰۶ ۰ دیناربحرین BHD ۱,۹۱۰,۸۷۷ ۱,۹۲۸,۲۳۱ ۰ ۱,۸۵۵,۲۲۰ ۱,۸۷۲,۰۶۹ ۰ دینار کویت KWD ۲,۳۴۹,۹۵۶ ۲,۳۷۱,۲۹۸ ۳,۵۳۲ ۲,۲۸۱,۵۱۱ ۲,۳۰۲,۲۳۱ ۳,۴۲۹ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۴,۵۲۶ ۲۵۶,۸۳۸ -۳۸ ۲۴۷,۱۱۴ ۲۴۹,۳۵۸ -۳۶

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.