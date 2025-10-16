به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با کاهش ۲۸۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۲۵,۰۱۵ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۷۰۳,۸۹۸ ریال رسید.
سیگنال بورسی نرخ حواله دلار
نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان میدهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار است.
جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستینبار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۰۳,۸۹۸ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، میتواند بهعنوان یک سیگنال مثبت برای شرکتهای صادراتمحور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان میدهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۷۹ درصدی (بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی) است.
از آنجا که بسیاری از شرکتهای بورسی، بهویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حوالهای انجام میدهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشاندهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکتهاست. این رویداد میتواند زمینهساز افزایش انگیزه سرمایهگذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.
انتظار میرود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارشهای مالی فصلی شرکتها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانههای بیشتری از حرکت به سمت ارزشگذاری بالاتر نشان دهد.
این نمودار نشان میدهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.
شایان ذکر است در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۲۹,۳۰۶ ریال به ۷۲۵,۰۱۵ ریال بیانگر رشد بیش از ۶۸ درصدی (بیش از ۲۹ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.
اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تکنرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمیتوانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان میدهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل میشود.
نرخ سایر ارزها
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۱۸۰۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۳ هزار و ۶۹۱ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۱۷۵۳ ریالی) به ۸۱۹ هزار و ۱۱۷ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش جزئی ۷۸ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۷ هزار و ۴۱۷ ریال ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۱ هزار و ۶۶۷ ریال رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
|نوع ارز
|کد ارز
|اسکناس
|حواله
|خرید
|فروش
|خرید
|فروش
|نرخ
|نرخ
|تغییر
|نرخ
|نرخ
|تغییر
|دلار آمریکا
|USD
|۷۱۸,۴۹۰
|۷۲۵,۰۱۵
|-۲۸۷
|۶۹۷,۵۶۳
|۷۰۳,۸۹۸
|-۲۷۹
|یورو
|EUR
|۸۳۶,۰۹۸
|۸۴۳,۶۹۱
|۱,۸۰۷
|۸۱۱,۷۴۵
|۸۱۹,۱۱۷
|۱,۷۵۳
|پوند انگلیس
|GBP
|۹۶۲,۲۸۰
|۹۷۱,۰۱۹
|۵,۰۸۵
|۹۳۴,۲۵۲
|۹۴۲,۷۳۷
|۴,۹۳۶
|درهم امارات متحده عربی
|AED
|۱۹۵,۶۴۰
|۱۹۷,۴۱۷
|-۷۸
|۱۸۹,۹۴۲
|۱۹۱,۶۶۷
|-۷۶
|یوان چین
|CNY
|۱۰۰,۷۹۱
|۱۰۱,۷۰۶
|۱۹۷
|۹۷,۸۵۵
|۹۸,۷۴۴
|۱۹۲
|یکصد دینار عراق
|IQD
|۵۴,۸۵۱
|۵۵,۳۴۹
|-۲۵
|۵۳,۲۵۲
|۵۳,۷۳۶
|-۲۵
|یکصد ین ژاپن
|JPY
|۴۷۵,۱۲۸
|۴۷۹,۴۴۳
|۱,۶۲۵
|۴۶۱,۲۹۰
|۴۶۵,۴۷۹
|۱,۵۷۸
|ریال عمان
|OMR
|۱,۸۶۷,۸۰۳
|۱,۸۸۴,۷۶۶
|۲۱۸
|۱,۸۱۳,۴۰۱
|۱,۸۲۹,۸۷۰
|۲۱۱
|روبل روسیه
|RUB
|۹,۱۷۹
|۹,۲۶۲
|۱۴۷
|۸,۹۱۱
|۸,۹۹۲
|۱۴۳
|لیر ترکیه
|TRY
|۱۷,۱۶۹
|۱۷,۳۲۵
|-۱۸
|۱۶,۶۷۰
|۱۶,۸۲۱
|-۱۷
|یک هزار وون کره جنوبی
|KRW
|۵۰۴,۸۲۲
|۵۰۹,۴۰۷
|۲,۲۱۲
|۴۹۰,۱۱۹
|۴۹۴,۵۷۰
|۲,۱۴۸
|روپیه هند
|INR
|۸,۱۶۵
|۸,۲۳۹
|۶۹
|۷,۹۲۷
|۷,۹۹۹
|۶۷
|دلار کانادا
|CAD
|۵۱۱,۸۹۹
|۵۱۶,۵۴۸
|۱۳۷
|۴۹۶,۹۸۹
|۵۰۱,۵۰۳
|۱۳۳
|دلار استرالیا
|AUD
|۴۶۷,۹۰۳
|۴۷۲,۱۵۲
|۱,۳۷۴
|۴۵۴,۲۷۴
|۴۵۸,۴۰۰
|۱,۳۳۴
|فرانک سویس
|CHF
|۹۰۱,۲۶۴
|۹۰۹,۴۴۹
|۴,۱۴۳
|۸۷۵,۰۱۳
|۸۸۲,۹۶۰
|۴,۰۲۲
|کرون سوئد
|SEK
|۷۵,۷۹۳
|۷۶,۴۸۱
|۴۰۷
|۷۳,۵۸۵
|۷۴,۲۵۳
|۳۹۵
|کرون نروژ
|NOK
|۷۱,۱۴۲
|۷۱,۷۸۸
|۴۰۴
|۶۹,۰۷۰
|۶۹,۶۹۷
|۳۹۲
|کرون دانمارک
|DKK
|۱۱۱,۹۵۸
|۱۱۲,۹۷۵
|۲۵۸
|۱۰۸,۶۹۷
|۱۰۹,۶۸۴
|۲۵۰
|ریال قطر
|QAR
|۱۹۷,۳۸۷
|۱۹۹,۱۸۰
|-۷۹
|۱۹۱,۶۳۹
|۱۹۳,۳۷۹
|-۷۶
|ریال عربستان
|SAR
|۱۹۱,۵۹۷
|۱۹۳,۳۳۷
|-۷۷
|۱۸۶,۰۱۷
|۱۸۷,۷۰۶
|-۷۵
|دیناربحرین
|BHD
|۱,۹۱۰,۸۷۷
|۱,۹۲۸,۲۳۱
|-۷۶۴
|۱,۸۵۵,۲۲۰
|۱,۸۷۲,۰۶۹
|-۷۴۲
|دینار کویت
|KWD
|۲,۳۴۶,۴۵۶
|۲,۳۶۷,۷۶۶
|۴,۰۳۷
|۲,۲۷۸,۱۱۳
|۲,۲۹۸,۸۰۲
|۳,۹۱۹
|یکصد روپیه پاکستان
|PKR
|۲۵۴,۵۶۴
|۲۵۶,۸۷۶
|۲۸۱
|۲۴۷,۱۴۹
|۲۴۹,۳۹۴
|۲۷۲
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی آن نیست
نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلامشده شامل کارمزد نمیشود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینههای تأمین، جابهجایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت میشود. بنابراین، نرخ درجشده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمامشده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.
نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام میشود که نرخ آن روزانه اعلام میشود.
به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری
کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانکعامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ میشود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانکعامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.
