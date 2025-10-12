قیمت دلار و یورو دولتی در بازار ارز تجاری+ جدول نرخ ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با کاهش ۱۲۱۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۲۴,۱۱۳ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۷۰۳,۰۲۳ ریال رسید.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار است.

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۰۳,۰۲۳ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۷۹ درصدی (بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.

انتظار می‌رود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

شایان ذکر است در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۲۹,۳۰۶ ریال به ۷۲۴,۱۱۳ ریال بیانگر رشد بیش از ۶۸ درصدی (بیش از ۲۹ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۱۰۴۲ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۱ هزار و ۳۳۲ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه (۱۰۱۱ ریالی) به ۸۱۶ هزار و ۸۲۸ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش جزئی ۳۳۱ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۷ هزار و ۱۷۲ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۱ هزار و ۴۲۹ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۷,۵۹۶ ۷۲۴,۱۱۳ -۱,۲۱۷ ۶۹۶,۶۹۶ ۷۰۳,۰۲۳ -۱,۱۸۱ یورو EUR ۸۳۳,۷۶۰ ۸۴۱,۳۳۲ -۱,۰۴۲ ۸۰۹,۴۷۷ ۸۱۶,۸۲۸ -۱,۰۱۱ پوند انگلیس GBP ۹۵۸,۸۶۵ ۹۶۷,۵۷۳ -۲۰ ۹۳۰,۹۳۷ ۹۳۹,۳۹۲ -۱۹ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۵,۳۹۷ ۱۹۷,۱۷۲ -۳۳۱ ۱۸۹,۷۰۶ ۱۹۱,۴۲۹ -۳۲۲ یوان چین CNY ۱۰۰,۵۷۳ ۱۰۱,۴۸۶ -۲۳۴ ۹۷,۶۴۳ ۹۸,۵۳۰ -۲۲۷ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۷۷۱ ۵۵,۲۶۸ -۵۹ ۵۳,۱۷۶ ۵۳,۶۵۹ -۵۷ یکصد ین ژاپن JPY ۴۷۵,۰۰۴ ۴۷۹,۳۱۸ ۱,۷۲۳ ۴۶۱,۱۶۹ ۴۶۵,۳۵۷ ۱,۶۷۲ ریال عمان OMR ۱,۸۶۳,۷۰۱ ۱,۸۸۰,۶۲۷ -۴,۷۳۹ ۱,۸۰۹,۴۲۱ ۱,۸۲۵,۸۵۴ -۴,۵۹۹ روبل روسیه RUB ۸,۸۳۱ ۸,۹۱۱ ۲۹ ۸,۵۷۴ ۸,۶۵۲ ۲۹ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۲۰ ۱۷,۳۷۶ ۳۵ ۱۶,۷۱۸ ۱۶,۸۷۰ ۳۴ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۰۳,۸۲۵ ۵۰۸,۴۰۱ ۶۱۰ ۴۸۹,۱۵۲ ۴۹۳,۵۹۴ ۵۹۳ روپیه هند INR ۸,۰۷۹ ۸,۱۵۲ -۲۱ ۷,۸۴۳ ۷,۹۱۴ -۲۱ دلار کانادا CAD ۵۱۲,۳۷۹ ۵۱۷,۰۳۲ -۱,۰۸۶ ۴۹۷,۴۵۵ ۵۰۱,۹۷۳ -۱,۰۵۵ دلار استرالیا AUD ۴۶۴,۶۱۶ ۴۶۸,۸۳۶ -۲,۴۸۶ ۴۵۱,۰۸۴ ۴۵۵,۱۸۱ -۲,۴۱۴ فرانک سویس CHF ۸۹۷,۷۵۲ ۹۰۵,۹۰۵ ۹۰۵ ۸۷۱,۶۰۴ ۸۷۹,۵۲۰ ۸۷۹ کرون سوئد SEK ۷۵,۴۵۶ ۷۶,۱۴۱ -۱۱۸ ۷۳,۲۵۸ ۷۳,۹۲۳ -۱۱۴ کرون نروژ NOK ۷۰,۸۹۰ ۷۱,۵۳۴ -۱۸۶ ۶۸,۸۲۶ ۶۹,۴۵۱ -۱۸۰ کرون دانمارک DKK ۱۱۱,۵۰۰ ۱۱۲,۵۱۳ -۲۸۶ ۱۰۸,۲۵۳ ۱۰۹,۲۳۶ -۲۷۸ ریال قطر QAR ۱۹۷,۱۴۲ ۱۹۸,۹۳۲ -۳۳۴ ۱۹۱,۴۰۰ ۱۹۳,۱۳۸ -۳۲۵ ریال عربستان SAR ۱۹۱,۳۵۹ ۱۹۳,۰۹۷ -۳۲۴ ۱۸۵,۷۸۶ ۱۸۷,۴۷۳ -۳۱۵ دیناربحرین BHD ۱,۹۰۸,۵۰۰ ۱,۹۲۵,۸۳۲ -۳,۲۳۷ ۱,۸۵۲,۹۱۴ ۱,۸۶۹,۷۴۲ -۳,۱۴۱ دینار کویت KWD ۲,۳۳۶,۵۶۶ ۲,۳۵۷,۷۸۶ -۶,۶۷۶ ۲,۲۶۸,۵۱۳ ۲,۲۸۹,۱۱۵ -۶,۴۸۰ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۵,۲۴۸ ۲۵۷,۵۶۶ ۱,۲۴۸ ۲۴۷,۸۱۴ ۲۵۰,۰۶۵ ۱,۲۱۳

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.