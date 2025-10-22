اصلاح قیمت‌ در بازار ارز تجاری+ جدول نرخ تمامی ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با کاهش ۵۹۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۲۳,۹۶۴ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۷۰۲,۸۷۸ ریال رسید.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار است.

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۰۲,۸۷۸ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۷۹ درصدی (بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.

انتظار می‌رود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

شایان ذکر است در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۲۹,۳۰۶ ریال به ۷۲۳,۹۶۴ ریال بیانگر رشد بیش از ۶۸ درصدی (بیش از ۲۹ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۳۶۹۸ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۰ هزار و ۸۷۷ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه (۳۵۸۹ ریالی) به ۸۱۶ هزار و ۳۸۶ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش جزئی ۱۶۲ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۷ هزار و ۱۳۱ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۱ هزار و ۳۹۰ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۷,۴۴۸ ۷۲۳,۹۶۴ -۵۹۶ ۶۹۶,۵۵۲ ۷۰۲,۸۷۸ -۵۷۸ یورو EUR ۸۳۳,۳۰۹ ۸۴۰,۸۷۷ -۳,۶۹۸ ۸۰۹,۰۳۹ ۸۱۶,۳۸۶ -۳,۵۸۹ پوند انگلیس GBP ۹۶۰,۵۲۸ ۹۶۹,۲۵۱ -۳,۲۴۳ ۹۳۲,۵۵۱ ۹۴۱,۰۲۰ -۳,۱۴۸ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۵,۳۵۷ ۱۹۷,۱۳۱ -۱۶۲ ۱۸۹,۶۶۷ ۱۹۱,۳۹۰ -۱۵۷ یوان چین CNY ۱۰۰,۷۵۹ ۱۰۱,۶۷۴ -۹۰ ۹۷,۸۲۵ ۹۸,۷۱۳ -۸۷ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۸۶۴ ۵۵,۳۶۲ ۶۶ ۵۳,۲۶۶ ۵۳,۷۵۰ ۶۵ یکصد ین ژاپن JPY ۴۷۲,۸۲۲ ۴۷۷,۱۱۶ -۴,۰۵۱ ۴۵۹,۰۵۰ ۴۶۳,۲۱۹ -۳,۹۳۳ ریال عمان OMR ۱,۸۶۵,۳۰۷ ۱,۸۸۲,۲۴۷ -۹۳۳ ۱,۸۱۰,۹۷۸ ۱,۸۲۷,۴۲۵ -۹۰۴ روبل روسیه RUB ۸,۸۱۷ ۸,۸۹۷ -۶۵ ۸,۵۶۰ ۸,۶۳۸ -۶۳ لیر ترکیه TRY ۱۷,۰۹۶ ۱۷,۲۵۱ -۲۰ ۱۶,۵۹۸ ۱۶,۷۴۹ -۱۹ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۰۱,۴۶۶ ۵۰۶,۰۲۰ -۴,۰۹۸ ۴۸۶,۸۶۰ ۴۹۱,۲۸۲ -۳,۹۷۸ روپیه هند INR ۸,۱۵۴ ۸,۲۲۸ -۱۵ ۷,۹۱۶ ۷,۹۸۸ -۱۵ دلار کانادا CAD ۵۱۲,۰۰۲ ۵۱۶,۶۵۲ ۲۴۰ ۴۹۷,۰۹۰ ۵۰۱,۶۰۴ ۲۳۴ دلار استرالیا AUD ۴۶۶,۱۹۷ ۴۷۰,۴۳۱ -۱,۷۲۸ ۴۵۲,۶۱۸ ۴۵۶,۷۲۹ -۱,۶۷۸ فرانک سویس CHF ۹۰۲,۳۲۵ ۹۱۰,۵۲۰ -۴,۵۲۰ ۸۷۶,۰۴۵ ۸۸۴,۰۰۱ -۴,۳۸۷ کرون سوئد SEK ۷۶,۱۷۳ ۷۶,۸۶۵ -۱۱۳ ۷۳,۹۵۴ ۷۴,۶۲۶ -۱۱۰ کرون نروژ NOK ۷۱,۴۲۵ ۷۲,۰۷۴ -۶۰ ۶۹,۳۴۴ ۶۹,۹۷۴ -۵۹ کرون دانمارک DKK ۱۱۱,۵۶۴ ۱۱۲,۵۷۷ -۵۰۰ ۱۰۸,۳۱۴ ۱۰۹,۲۹۸ -۴۸۶ ریال قطر QAR ۱۹۷,۱۰۱ ۱۹۸,۸۹۱ -۱۶۴ ۱۹۱,۳۶۰ ۱۹۳,۰۹۸ -۱۵۹ ریال عربستان SAR ۱۹۱,۳۱۹ ۱۹۳,۰۵۷ -۱۵۹ ۱۸۵,۷۴۷ ۱۸۷,۴۳۴ -۱۵۴ دیناربحرین BHD ۱,۹۰۸,۱۰۷ ۱,۹۲۵,۴۳۶ -۱,۵۸۵ ۱,۸۵۲,۵۳۲ ۱,۸۶۹,۳۵۶ -۱,۵۳۸ دینار کویت KWD ۲,۳۴۲,۳۵۰ ۲,۳۶۳,۶۲۳ -۵,۱۹۱ ۲,۲۷۴,۱۲۷ ۲,۲۹۴,۷۸۰ -۵,۰۳۹ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۳,۹۶۸ ۲۵۶,۲۷۴ -۴۵۴ ۲۴۶,۵۷۱ ۲۴۸,۸۱۰ -۴۴۰

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.